Зеленський прилетів на Буковину



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Володимир Зеленський 8 липня прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області

Президент планує перевірити стан подолання наслідків повені на Буковині

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Чернівецької області.

Про це повідомляє преслужба президента.

«Глава держави ознайомиться з перебігом реалізації проєкту «Велике будівництво» в регіоні, зокрема в сільській місцевості. Також президент перевірить стан подолання наслідків повені на Буковині й зустрінеться з медиками регіону, які одними з перших в Україні почали боротися з епідемією коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкується з представниками місцевого бізнесу та ознайомиться з концепцією розвитку внутрішнього туризму на Буковині.

Зазначимо, що президент сьогодні терміново відвідав Луганську область, де напередодні виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої загинули люди.

Напередодні Зеленський вручив ордени та звання своїм колишнім колегам-артистам.

Також нагадаємо, що 5 липня президент Володимир Зеленський прибув на місце аварії танкера Delfi, щоб ознайомитися зі станом ліквідації наслідків аварії.