Потужний вибух у Києві: у поліції повідомили нові подробиці



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Вибух пролунав на вулиці Сулеймана Стальського

За медичною допомогою звернувся місцевий житель, який перебував біля під'їзду

У вівторок в під'їзді житлового будинку в Дніпровському районі Києва стався вибух невстановленого предмета.

Як повідомляє поліція Києва, вибух пролунав на вулиці Сулеймана Стальського.

За медичною допомогою звернувся місцевий житель, який перебував біля під'їзду. Попередній діагноз – баротравма.

За інформацією поліції, в результаті інциденту пошкоджено стіни під'їзду і вікна у квартирах. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. На місці події перебувають патрульні, слідчо-оперативна група і співробітники вибухотехнічної служби.

Зараз слідчі Дніпровського управління поліції визначають правову кваліфікацію події.

Раніше повідомлялося, що в Києві в будинку пролунав потужний вибух. Мешканців будинку евакуювали. В результаті вибуху було пошкоджено двері під'їзду, вибито вікна в кількох квартирах з першого до п'ятого поверху.