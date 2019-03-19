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    Потужний вибух у Києві: у поліції повідомили нові подробиці

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    Вибух пролунав на вулиці Сулеймана Стальського - Потужний вибух у Києві: у поліції повідомили нові подробиці
    Вибух пролунав на вулиці Сулеймана Стальського

    За медичною допомогою звернувся місцевий житель, який перебував біля під'їзду

    У вівторок в під'їзді житлового будинку в Дніпровському районі Києва стався вибух невстановленого предмета.

    Як повідомляє поліція Києва, вибух пролунав на вулиці Сулеймана Стальського.

    За медичною допомогою звернувся місцевий житель, який перебував біля під'їзду. Попередній діагноз – баротравма.

    За інформацією поліції, в результаті інциденту пошкоджено стіни під'їзду і вікна у квартирах. Правоохоронці встановлюють, який саме пристрій вибухнув. На місці події перебувають патрульні, слідчо-оперативна група і співробітники вибухотехнічної служби.

    Зараз слідчі Дніпровського управління поліції визначають правову кваліфікацію події.

    Раніше повідомлялося, що в Києві в будинку пролунав потужний вибух. Мешканців будинку евакуювали. В результаті вибуху було пошкоджено двері під'їзду, вибито вікна в кількох квартирах з першого до п'ятого поверху.

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