  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У житловому будинку Києва пролунав потужний вибух

    • Розсилка
    <span>У Дніпровському районі столиці ввечері 19 березня пролунав вибух</span> - У житловому будинку Києва пролунав потужний вибух
    У Дніпровському районі столиці ввечері 19 березня пролунав вибух

    Правоохоронці повідомили, що причиною вибуху стала граната або вибух-пакет

    Внаслідок вибуху пошкоджено двері під'їзду, вибиті вікна у кількох квартирах з першого до п'ятого поверху, передає Інформатор. Через вибух, на щастя, ніхто не постраждав. На місце події виїхали співробітники поліції, медики і кілька пожежних машин. 

    Мешканців евакуюють, оскільки існує ризик витоку і вибуху газу. На місці працюють рятувальники, слідчо-оперативна група, а також співробітники газової інспекції. 

    Правоохоронці повідомили, що причиною вибуху стала граната або вибух-пакет. Він був потужним, оскільки виніс двері під'їзду. 

    Очевидці кажуть, що бачили чоловіка, який тікав після того, як люди почули звуки розриву гранати або якогось вибухового засобу. Зовнішнього вигляду підозрюваного ніхто не запам'ятав.

     

    Читайте також
    вибух Київ граната рятувальники будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ