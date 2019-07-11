Потяг «Інтерсіті+» після зіткнення з автівкою не зміг продовжити рух



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потяг зазнав пошкоджень, через які не зміг продовжити рух за маршрутом Фото ілюстративне

Пасажири та бригада потяга внаслідок інциденту не постраждали, водія автомобіля госпіталізовано

У результаті зіткнення потягу «Інтерсіті+» сполученням Київ-Львів з автомобілем ввечері у середу, 10 липня, постраждала одна людина.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що аварія сталася на переїзді перегону Вершниця-Новоград-Волинський. Спричинене водієм автівки зіткнення призвело до затримки руху потяга за зазначеним напрямком.

«За справно працюючої світлової і звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, водій авто виїхав на переїзд та спричинив зіткнення з поїздом», - йдеться у повідомленні.

Пасажири та бригада потяга внаслідок інциденту не постраждали, водія автівки госпіталізовано.

Водночас потяг зазнав пошкоджень, через які не зміг продовжити рух за маршрутом, тож із Києва було відправлено аналогічний рухомий склад, резюмували в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець повертався додому близько 5:30 ранку зі святкування Івана Купала, крокував вздовж залізничної колії і його збив електропотяг.