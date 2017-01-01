Повінь у Шрі-Ланці забрала життя 26 людей

Серед загиблих може бути українець

Повінь на Шрі-Ланці забрала життя щонайменше 26 осіб, серед загиблих може бути українець, повідомляє DW. Як зазначається, Шрі-Ланкою пронісся шторм «Окхі», внаслідок якого почалася масштабна повінь. За словами представників влади, наразі відомо про 26 загиблих, проте кількість жертв може зрости. Серед загиблих може бути і



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Серед загиблих може бути українець

Повінь на Шрі-Ланці забрала життя щонайменше 26 осіб, серед загиблих може бути українець, повідомляє DW.

Як зазначається, Шрі-Ланкою пронісся шторм «Окхі», внаслідок якого почалася масштабна повінь. За словами представників влади, наразі відомо про 26 загиблих, проте кількість жертв може зрости. Серед загиблих може бути і громадянин України, якого під час повені змило водою неподалік від туристичного міста Галле.

На острові пошкоджено близько 20 тис. будинків, переважно в західних і південних берегових районах острова. Із зони лиха евакуйовано тисячі людей.

Поряд з цим від негоди потерпають і жителі острова Ява. Там від повені та зсувів загинуло щонайменше 25 людей. На острові вирує шторм «Чемпака», який завдав значної шкоди центральній частині південного узбережжя. Тут знищено понад 1,7 тис. будинків, а понад 2 тис. жителів було евакуйовано.