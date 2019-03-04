Пожежа на танкері «Маестро» у Чорному морі припинилася



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На танкерах Maestro і Candy більше місяця тривала пожежа

У Росморречфлоті черкають від судновласника подальших рішень

На танкері «Маестро», що спалахнув разом із ще одним танкером в Чорному морі більше місяця назад, нарешті припинилася пожежа.

Про це повідомили у Росморречфлоті в понеділок, 4 березня.

«Горіння вчора припинилося о 18:50, це був останній осередок», - розповіли у Росморречфлоті.

Поруч з танкерами знаходиться судно Росморречфлота, яке забезпечує їх безпеку. «Чекаємо від судновласника подальших рішень», - додали в прес-службі.

Про те, що пожежу ліквідовано на першому танкері - «Канді», стало відомо 28 лютого.

Два судна зі скрапленим газом - «Канді» і «Маестро» - загорілися 21 січня в нейтральних водах Чорного моря. Танкери під прапором Танзанії знаходилися на якірній стоянці в 15 морських милях на південь від кримського мису Такіль.

Моряки на танкері в Чорному морі могли порушити техніку безпеки під час передачі палива на інше судно, в результаті чого сталася пожежа.

Пошукова операція тривала з 21 по 25 січня. За її підсумками, внаслідок пожежі 10 з 32 моряків загинули, 10 вважалися зниклими безвісти, а 12 вдалося врятувати.

За даними МЗС Туреччини, чотири громадянина країни загинули, четверо зникли безвісти під час пожежі на двох суднах в районі Керченської протоки.

Також посол розповів, як Росія спекулює на смерті громадян Туреччини із суден, які горіли.

Джерело: Интерфакс