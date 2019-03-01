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    У Чорному морі загасили пожежу на танкері Candy, який горів більше місяця

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    <p>Під час пожежі на кораблях у Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб</p> - У Чорному морі загасили пожежу на танкері Candy, який горів більше місяця

    Під час пожежі на кораблях у Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб

    Другий танкер досі горить

    На газовому танкері Candy, який загорівся в районі Керченської протоки більше місяця тому, ліквідували пожежу.

    Про це у четвер пізно ввечері повідомляє «Интерфакс».

    «Горіння було припинено, туди піднялися чотири фахівці, яких доставив судновласник, і перекрили вентиль. Так що на Candy горіння припинилося, а на Maestro є ще один осередок», - йдеться в повідомленні.

    Припинення горіння на танкері Maestro теж можливо найближчим часом, резюмує ЗМІ.

    До слова, станом на 11 лютого залишалися чотири осередки вогнища на одному танкері і два - на іншому.

    Нагадаємо, 21 січня біля берегів Криму вибухнули і загорілися два танкери Maestro і Candy, що йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський порт «Темрюк». На його борту перебували 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 осіб, також громадяни Туреччини та Індії.

    Як повідомлялося, під час пожежі на кораблях у Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

    Моряки на танкері в Чорному морі могли порушити техніку безпеки під час передачі палива на інше судно, в результаті чого сталася пожежа.

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