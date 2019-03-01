У Чорному морі загасили пожежу на танкері Candy, який горів більше місяця



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Під час пожежі на кораблях у Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб

Другий танкер досі горить

На газовому танкері Candy, який загорівся в районі Керченської протоки більше місяця тому, ліквідували пожежу.

Про це у четвер пізно ввечері повідомляє «Интерфакс».

«Горіння було припинено, туди піднялися чотири фахівці, яких доставив судновласник, і перекрили вентиль. Так що на Candy горіння припинилося, а на Maestro є ще один осередок», - йдеться в повідомленні.

Припинення горіння на танкері Maestro теж можливо найближчим часом, резюмує ЗМІ.

До слова, станом на 11 лютого залишалися чотири осередки вогнища на одному танкері і два - на іншому.

Нагадаємо, 21 січня біля берегів Криму вибухнули і загорілися два танкери Maestro і Candy, що йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський порт «Темрюк». На його борту перебували 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 осіб, також громадяни Туреччини та Індії.

Як повідомлялося, під час пожежі на кораблях у Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

Моряки на танкері в Чорному морі могли порушити техніку безпеки під час передачі палива на інше судно, в результаті чого сталася пожежа.