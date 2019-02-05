Пожежа в Парижі з вісьмома загиблими: поліція затримала мешканку будинку



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Пожежа сталася в ніч на 5 лютого Фото: Twitter Hugo Puffeney

За інформацією ЗМІ, жінка страждає на психічні розлади

У рамках розслідування масштабної пожежі в Парижі, у якій, за останніми даними, загинули вісім людей, поліція затримала мешканку згорілого будинку.

Паризький прокурор Ремі Хейц заявив, що жінку затримали відразу після пожежі неподалік від будівлі, інформує BFM TV.

«На цьому етапі головною є версія злочинного діяння, і була затримана людина, яка живе у будинку», - повідомив Хейц.

За інформацією ЗМІ, жінка страждає на психічні розлади. Зараз вона під вартою.

За словами прокурора, внаслідок пожежі загинули восьмеро людей і 30 постраждали.

Нагадаємо, масштабна пожежа виникла у ніч на вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі Парижа.

Джерело: Європейська правда