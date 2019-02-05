В Парижі сталася масштабна пожежа, семеро загиблих



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Пожежа виникла у фешенебельному 16-му районі Парижа Фото: Reuters

Причина пожежі у житловому будинку наразі невідома

В Парижі внаслідок пожежі в житловому будинку загинули семеро людей і постраждали близько 30.

Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі Парижа.

Мешканці будинку втікали від вогню на дах або вилазили з вікон, зазначає влада.

Причина пожежі наразі невідома.

Нагадаємо, в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.

Джерело: Європейська правда