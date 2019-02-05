  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Парижі сталася масштабна пожежа, семеро загиблих

    • Розсилка
    <p>Пожежа виникла у фешенебельному 16-му районі Парижа</p> - В Парижі сталася масштабна пожежа, семеро загиблих

    Пожежа виникла у фешенебельному 16-му районі Парижа

    Фото: Reuters

    Причина пожежі у житловому будинку наразі невідома

    В Парижі внаслідок пожежі в житловому будинку загинули семеро людей і постраждали близько 30.

    Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.

    Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі Парижа.

    Мешканці будинку втікали від вогню на дах або вилазили з вікон, зазначає влада.

    Причина пожежі наразі невідома.

    Нагадаємо, в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    пожежа Франція Париж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ