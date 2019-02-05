В Парижі сталася масштабна пожежа, семеро загиблих
-
Розсилка
Пожежа виникла у фешенебельному 16-му районі Парижа
Фото: Reuters
Причина пожежі у житловому будинку наразі невідома
В Парижі внаслідок пожежі в житловому будинку загинули семеро людей і постраждали близько 30.
Про це повідомила місцева влада, пише Reuters.
Пожежа виникла зранку у вівторок, 5 лютого, в восьмиповерховому будинку у фешенебельному 16-му районі Парижа.
Мешканці будинку втікали від вогню на дах або вилазили з вікон, зазначає влада.
Причина пожежі наразі невідома.
Нагадаємо, в ніч на 4 лютого на Нікітському бульварі в Москві сталася масштабна пожежа, внаслідок якої загинули семеро людей.
Джерело: Європейська правда