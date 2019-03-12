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    Пожежу на сміттєзвалищі у Новояворівську вже ліквідували

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    <p>Ліквідація пожежі ускладнювалася несприятливими погодними умовами, зокрема, шквальним вітром</p> - Пожежу на сміттєзвалищі у Новояворівську вже ліквідували

    Ліквідація пожежі ускладнювалася несприятливими погодними умовами, зокрема, шквальним вітром

    Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

    Площа пожежі склала 8000 кв. м

    Вогнеборці ліквідували пожежу на відкритій території полігону твердих побутових відходів в м. Новояворівськ на Львівщині, яка тривала з 10 березня.

    Про це 12 березня повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Львівській області.

    «Повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища рятувальники отримали вранці 10 березня. Упродовж трьох днів вогнеборці доклали максимум зусиль, аби ліквідувати горіння. Площа пожежі склала 8000 кв. м», - зазначили в ДСНС.

    Повідомляється, що складність гасіння пожежі полягала у віддаленості вододжерела і малих запасах води. «Найближча водойма розташована на відстані близько 2 км. Крім того, ліквідація пожежі ускладнювалася несприятливими погодними умовами, зокрема, шквальним вітром», - додали рятувальники.

    До гасіння пожежі були залучені 47 рятувальників, з них 20 курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, та 9 одиниць спецтехніки.

    Причину виникнення загоряння та обставини події встановлюють правоохоронці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, 9 березня у Львові виникло кілька пожеж, спричинених паліями сухостою.Наймасштабніша з них сталася поблизу ТРЦ «Кінг Крос», що у селі Сокільники.

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