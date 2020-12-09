Позов проти Коломойського на $600 млн. Ізраїльський суд виніс рішення на користь Приватбанку

Приватбанк вважає, що Ігор Коломойський незаконно вивів до Ізраїлю $600 млн з рахунків банку

Ще в грудні 2019 року Приватбанк подав позов в Окружний суд Тель-Авіва щодо схеми привласнення коштів у розмірі не менше ніж 600 млн доларів

Окружний суд Тель-Авіва вирішив, що позов Приватбанку проти його колишніх власників та інших відповідачів на 600 млн доларів розглянуть у повному обсязі. Суд відхилив клопотання Israel Discount Bank (ІБД), повідомили в пресслужбі Приватбанку.

Отже, тепер ІБД є зобов’язаним подати заперечення проти позову Приватбанку. Ізраїльський банк досі намагався цього уникнути. Також ІБД має надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до незаконного виведення з Приватбанку більше ніж 600 мільйонів доларів і перерахування їх на банківський рахунок, відкритий в ІБД .

Ще в грудні 2019 року Приватбанк подав позов в Окружний суд Тель-Авіва щодо схеми привласнення коштів у розмірі не менше ніж 600 млн доларів, які були незаконно виведені з Приватбанку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – Israel Discount Bank.

ПриватБанк звернувся до Israel Discount Bank з позовом до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, у зв'язку із сприянням Israel Discount Bank незаконному привласненню коштів Приватбанку.

Однак Israel Discount Bank подав клопотання про відхилення позову або призупинення його розгляду до ухвалення рішень у справах за позовами, поданими Приватбанком в Англії та США.

«ПриватБанк задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання Israel Discount Bank», – йдеться в повідомленні Приватбанку.

Нагадаємо, у жовтні Приватбанк списав із балансу 38 млрд гривень проблемних кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів.