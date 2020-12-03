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    Приватбанк списав 38 млрд грн проблемних боргів

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    Частка проблемних активів у Приватбанку знизилася з 79,2% до 76,7% - Приватбанк списав 38 млрд грн проблемних боргів
    Частка проблемних активів у Приватбанку знизилася з 79,2% до 76,7%

    Списання не означає прощення боргів - банки продовжать роботу з їх стягнення

    У жовтні 2020 року державний Приватбанк списав із балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. У результаті частка проблемних активів у Приватбанку знизилася з 79,2% до 76,7%.

    Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

    Як зазначається в повідомленні, інші державні банки також продовжують роботу з підвищення якості своїх портфелів. У жовтні частка NPL у їхніх портфелях знизилася з 43,5% до 42,9%.

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    За даним НБУ, частка проблемних активів у банківському секторі продовжує істотно знижуватися другий місяць поспіль. У жовтні частка NPL знизилася з 45,6% до 43,4% на 1 листопада. У липні 2017 року цей показник сягав максимального значення у світі - 58%.

    У НБУ зазначили, що списання не означає прощення боргів - банки продовжать роботу з їх стягнення. Крім того, планується проведення реструктуризації життєздатних кредитів, стягнення заставного майна з подальшою реалізацією, а також продаж чи уступка прав вимоги за проблемними портфелями.

    Теги: борг банки Приватбанк НБУ
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