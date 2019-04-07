Православні та греко-католики сьогодні святкують Благовіщення: прикмети та традиції



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Благовіщення Пречистої Діви Марії

Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з головних свят у православному календарі

Сьогодні, 7 квітня, православні християни та греко-католики святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з головних свят у православному календарі.

Свято присвячене події, що описана в Євангелії апостолом Лукою. За біблійними переказами, в цей день Архангел Гавриїл прийшов до Марії з Назарету, щоб оголосити про те, що Святий Дух чудесним чином зійшов на неї, і Діва в утробі своїй понесла Сина Божого.

Урочистість Благовіщення відзначається Православною Церквою 7 квітня, за 9 місяців до Різдва. Ця дата, на відміну від Великодня і Трійці, що відзначається щороку в один і той же час. Подія відноситься до числа 12 найбільш найважливіших свят християн. З цим днем в церковних традиціях і народних повір'ях пов'язано безліч правил і вірувань.

Слово «Благовіщення» означає добру, радісну звістку про те, що почалось звільнення роду людського від гріха і вічної смерті. В церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну.

Кажуть, що на Благовіщення птахи гнізда не в’ють і не несуться. «Благовіщенське яйце під курку не кладуть». Вважається, що від Введення до Благовіщення треба дати землі відпочити. У це свято особливо грішно працювати на землі. На Благовіщення Господь «благословить усяке дихання», і після цього дня можна розпочинати роботи в полі, все буде добре рости, квітнути й колоситися.

Народні прикмети: