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    У Великодню ніч транспорт у Києві працюватиме довше

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    У Великодню ніч транспорт у Києві працюватиме довше

    У ніч із 27 квітня на 28 квітня транспорт подовжить роботу на 1 годину, а також на 1 годину раніше розпочне роботу 28 квітня

    У Великодню ніч та зранку 28 квітня столичний громадський транспорт подовжить свою роботу. Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації, повідомляє прес-служба КМДА.

    Згідно з розпорядженням, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня подовжить роботу на 1 годину, а також на 1 годину раніше розпочне роботу 28 квітня.

    Окрім того, наземний пасажирський транспорт загального користування, маршрути якого проходять біля станцій метрополітену, у ніч із 27 квітня на 28 квітня курсуватиме на 1 годину довше. Перевезення пасажирів буде організоване наявними маршрутами після проходження останніх поїздів метро.

    Наземний пасажирський транспорт також розпочне роботу на годину раніше на маршрутах, які проходять біля станцій метрополітену.

    Із 05:00 до 10:00 28 квітня буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь, відповідно до наявного пасажиропотоку.

    Також буде забезпечено чергування відповідних осіб на лініях міського пасажирського транспорту загального користування.

    Як повідомлялося, цього року у Києві на Великдень не буде традиційного фестивалю писанок, який щорічно організовує Folk Ukraine. Таке рішення пов’язано з тим, що локацію фестивалю – Софійську площу – будуть реконструювати.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Великодньої виставки на Софійській площі у Києві 2018 року

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