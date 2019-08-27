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    Правозахисники ООН вимагають від Росії звільнити Сенцова

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    Український політв&rsquo;язень і режисер Олег Сенцов - Правозахисники ООН вимагають від Росії звільнити Сенцова
    Український політв’язень і режисер Олег Сенцов

    Життя Сенцова перебуває під загрозою, зазначили правозахисники

    Незалежні експерти ООН з прав людини серйозно стурбовані станом здоров’я Олега Сенцова, який перебуває у російській в'язниці. Вони закликали російську владу негайно звільнити українського режисера.

    «Життя Сенцова знаходиться під загрозою», – попередили чотири спеціальних доповідача ООН з прав людини.

    Вони заявили, що «судовий процес над ним і обвинувальний вирок порушують норми міжнародного права».

    Їх турбує стан фізичного і психічного здоров’я засудженого.

    «Ми закликаємо російську владу в терміновому порядку і без всяких умов звільнити його», – заявили експерти.

    Український режисер і активний критик російської окупації Криму Олег Сенцов був заарештований російською владою в травні 2014 року і засуджений до 20 років тюремного ув’язнення за звинуваченням у тероризмі.

    Експерти ООН закликали російську владу негайно забезпечити Сенцової доступ до належного медичного лікування – за умови його повної і усвідомленої згоди. У заяві йдеться, що правозахисники ООН перебувають на зв’язку з російською владою.

    Заяву підписали спецдоповідачі з питання свободи вираження думок, з прав правозахисників, з незаконних страт і прав на фізичне і психічне здоров’я.

    Також відомо, що українського політв'язня, режисера Олега Сенцова та російського головреда видання «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського не планують обмінювати у межах обміну ув'язненими між Росією і Україною. 

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