Представництво ЄС засудило порушення прав Абдуллаєва в Криму

Європейський Союз закликає до повного дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові

Представництво ЄС в Україні засуджує порушення прав кримських татар, зокрема, це стосується Узеіра Абдуллаєва, який перебуває у СІЗО Сімферополя. Про це повідомляється на сторінці у Facebook Представництва ЄС в Україні. «Представництво ЄС і надалі засуджує будь-які порушення прав кримських татар, зокрема, це стосується стану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти в Криму

Європейський Союз закликає до повного дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові

Представництво ЄС в Україні засуджує порушення прав кримських татар, зокрема, це стосується Узеіра Абдуллаєва, який перебуває у СІЗО Сімферополя.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook Представництва ЄС в Україні.

«Представництво ЄС і надалі засуджує будь-які порушення прав кримських татар, зокрема, це стосується стану здоров'я Узеіра Абдуллаєва», - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим у відомстві нагадали заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федеріки Могеріні від імені ЄС щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь від 16 березня 2018 року. В ній, зокрема, йдеться про таке: «Грубо порушуються права кримських татар, зокрема, через закриття їхніх засобів масової інформації, заборону діяльності їхнього представницького органу, Меджлісу, та переслідування їхніх лідерів і членів спільноти. Потрібно гарантувати кримським татарам, українцям та усім іншим етнічним і релігійним спільнотам півострова можливість підтримувати і розвивати свої культури, традиції, освіту й ідентичність».

Зазначається, що Європейський Союз закликає до повного дотримання міжнародних стандартів прав людини на півострові. Потрібно всеосяжно розслідувати усі нерозкриті справи порушень прав людини, такі як примусові зникнення, тортури і вбивства. Вкрай важливим залишається забезпечення повного, вільного і безперешкодного доступу міжнародних правозахисників до всієї території України, у тому числі до Криму та Севастополя. ЄС нагадує про Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН № 72/190 від 19 грудня 2017 року, закликаючи до її повного виконання, включно із зобов’язаннями Російської Федерації у рамках відповідного міжнародного гуманітарного права.

Читайте також статтю: Ельміра Аблялімова: Кримськотатарська культура заважає окупантам