Прем'єр Польщі Беата Шидло оголосила про відставку

Комітет правлячої партії «Право і Справедливість» висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра

Прем'єр-міністерка Польщі Беата Шидло подала до політичного комітету правлячої партії «Право і Справедливість» заяву про відставку. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza. «Політичний комітет оцінив два роки правління об'єднаної правиці. Попри численні атаки, ми домоглися



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Беата Шидло

Комітет правлячої партії «Право і Справедливість» висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра

Прем'єр-міністерка Польщі Беата Шидло подала до політичного комітету правлячої партії «Право і Справедливість» заяву про відставку.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

«Політичний комітет оцінив два роки правління об'єднаної правиці. Попри численні атаки, ми домоглися успіху. Прем'єр-міністерка Беата Шидло продемонструвала свою рішучість і старанність, ми зобов'язані їй тим, що було досягнуто. Але ситуація нова, і вона вимагає виправлення керівництва уряду. Прем'єр-міністр подала у відставку в комітеті. Вона була прийнята», — заявили у комітеті.

Зазначається, що комітет висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра. Моравецький до цього був міністром фінансів та розвитку і заступником прем'єра.

Водночас Шидло може стати кандидатом від PiS на посаду мера Варшави під час найближчих місцевих виборів у наступному році, або взяти участь у виборах до Європарламенту в 2019 році.

Після зустрічі керівництва партії Шидло написала вночі у Twitter: «Незважаючи ні на що, найважливішою є Польща...». Польські ЗМІ підкреслюють, що цей таємничий твіт може бути своєрідним прощанням Шидло з посадою.

Водночас у вівторок зранку стало відомо, що віце-прем’єр-міністр Моравецький не поїде до Брюсселя на сьогоднішню зустріч міністрів фінансів країн ЄС. Речник міністра повідомив, що візит віце-прем’єра скасовано у зв’язку зі «службовими обов’язками» Моравецького.