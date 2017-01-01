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    Прем'єр Польщі Беата Шидло оголосила про відставку

    Комітет правлячої партії «Право і Справедливість» висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра
    Прем'єр-міністерка Польщі Беата Шидло подала до політичного комітету правлячої партії «Право і Справедливість» заяву про відставку. Про це повідомляє Gazeta Wyborcza. «Політичний комітет оцінив два роки правління об'єднаної правиці. Попри численні атаки, ми домоглися
    • Сьогодні, 00:48
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    Беата Шидло

    Комітет правлячої партії «Право і Справедливість» висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра

    Прем'єр-міністерка Польщі Беата Шидло подала до політичного комітету правлячої партії «Право і Справедливість» заяву про відставку.

    Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

    «Політичний комітет оцінив два роки правління об'єднаної правиці. Попри численні атаки, ми домоглися успіху. Прем'єр-міністерка Беата Шидло продемонструвала свою рішучість і старанність, ми зобов'язані їй тим, що було досягнуто. Але ситуація нова, і вона вимагає виправлення керівництва уряду. Прем'єр-міністр подала у відставку в комітеті. Вона була прийнята», — заявили у комітеті.

    Зазначається, що комітет висунув кандидатуру Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра. Моравецький до цього був міністром фінансів та розвитку і заступником прем'єра.

    Водночас Шидло може стати кандидатом від PiS на посаду мера Варшави під час найближчих місцевих виборів у наступному році, або взяти участь у виборах до Європарламенту в 2019 році.

    Після зустрічі керівництва партії Шидло написала вночі у Twitter: «Незважаючи ні на що, найважливішою є Польща...». Польські ЗМІ підкреслюють, що цей таємничий твіт може бути своєрідним прощанням Шидло з посадою.

    Водночас у вівторок зранку стало відомо, що віце-прем’єр-міністр Моравецький не поїде до Брюсселя на сьогоднішню зустріч міністрів фінансів країн ЄС. Речник міністра повідомив, що візит віце-прем’єра скасовано у зв’язку зі «службовими обов’язками» Моравецького.

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