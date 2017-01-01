Прем’єр Польщі заявила, що декларація «Східного партнерства» мала бути більш амбіційною

Шидло зазначила, що Варшава й надалі буде адвокатом країн «Східного партнерства»

Кінцева декларація саміту «Східного партнерства» у Брюсселі мала би бути більш амбіційною і враховувати євроінтеграційні прагнення країн-учасниць проекту. Про це за результатами саміту партнерства заявила глава польського уряду Беата Шидло, повідомляє «Укрінформ». «Це - декларація, яка, на нашу думку, мала бути ще



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Шидло зазначила, що Варшава й надалі буде адвокатом країн «Східного партнерства»

Кінцева декларація саміту «Східного партнерства» у Брюсселі мала би бути більш амбіційною і враховувати євроінтеграційні прагнення країн-учасниць проекту. Про це за результатами саміту партнерства заявила глава польського уряду Беата Шидло, повідомляє «Укрінформ».

«Це - декларація, яка, на нашу думку, мала бути ще більш амбіційною, повинна краще підтверджувати європейські амбіції цих країн. Але в нинішній політичній ситуації ми визнаємо, що це компроміс, який нас влаштовує», - заявила Шидло.

Вона додала, що позиція польського уряду є зрозумілою: «Ми весь час закликатимемо, щоб ЄС відкривався на країни «Східного партнерства».

Шидло зазначила, що Варшава й надалі буде адвокатом цих країн.

На її переконання, важливим є те, щоб прості люди у цих країнах відчули євроінтеграційні прагнення країн партнерства.

«На нашу думку, саме цього очікують люди: аби їх справи вирішувалися»,- констатувала Шидло.

Польський прем'єр виділила три сфери, які варті уваги: питання інфраструктури, програми для молоді і кібербезпеку.

Голова ради міністрів Польщі зауважила, що під час саміту порушувалися також питання протидії російській пропаганді і виділення коштів на боротьбу з цим явищем.

Вона зазначила, що кошти, які зараз виділяються на боротьбу з пропагандою і дезінформацією, є недостатніми. Утім, сказала вона, дискусії на цю тему стають серйознішими і припустила, що упродовж наступних місяців на цю тему буде багато розмов.

За словами Шидло, польський уряд дуже серйозно сприймає ці загрози.

«Я не приховую того, що ми думаємо збільшити і посилити боротьбу з такого типу загрозами»,- наголосила вона.

Як повідомлялося, напередодні саміту «Східного партнерства» Європарламент ухвалив резолюцію, в якій пропонував створити окремий трастовий фонд та винагородити Україну, Молдову та Грузію за реформи. Йшлося про можливість для України, Молдови та Грузії приєднатися до митного союзу ЄС, енергетичного союзу, цифрової спілки або навіть Шенгенської зони.

Дана резолюція мала бути затвердження у ході саміту. Проте експерти Єврокомісії надали негативний висновок щодо даної пропозиції.

Саміт «Східного партнерства» розпочався у Брюсселі в п’ятницю за участі керівників інституцій Євросоюзу та шести країн-учасниць програми.

Зокрема, до Брюсселя прибули глави держав і урядів Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України і міністр закордонних справ Білорусії. Українську делегацію очолював президент Петро Порошенко.

Сторону ЄС на саміті представили президент Європейської ради Дональд Туск, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, глава зовнішньополітичної служби Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко у ході виступу на пленарній сесії п’ятого саміту «Східного партнерства» у Брюсселі (Бельгія) заявив, що Україна розраховує на «чотири союзи» з Європейським союзом.