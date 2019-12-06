Прем'єр розповів, що тепер чекає на медреформу Супрун



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Гончарук: В Україні рабство заборонено Фото УНІАН

Гончарук виправдовувався перед нардепами за кадрову політику Скалецької

Медична реформа у наступному році є однією з пріоритетних для уряду. Про це заявив прем’єрміністр Олексій Гончарук сьогодні у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

«Наш уряд при підготовці бюджету показав, що з квітня ми маємо намір змінити фінансування вторинки, що є основою для проведення медичної реформи. На минулому тижні Кабміном були ухвалені всі необхідні підзаконні акти для того, щоб ця реформа відбулася», - так він відповів на запитання депутата з фракції «Голос» Ольги Стефанишиної щодо подальшої долі медреформи, започаткованої виконувачкою обов’язків міністра охорони здоров’я Уляною Супрун, вирішальний етап якої має початися у квітні наступного року.

Питання Стефанишиної складалося з двох частин, і у другій йшлося про кадрову політику. «Міністерство охорони здоровя заполонили люди, повязані із Богатирьовою (Раїса Богатирьова, мініст охорони здоровя часів президента-втікача Януковича. Свого часу опинилася у центрі скандалу із неякісними вакцинами, - «Главком»), наприклад, Толстанов (Олександр Толстанов), та також фарммафія в особі Чумака, який обіцяв нам просто у Раді «бошки повідбивати». Ці люди будуть втілювати медреформу?», - запитала Стефанишина і висловила обурення звільненням голови Національної служби здоров’я Олега Петренка.

У відповідь Гончарук висловив переконання у тому, що у міністра Зоряни Скалецької «є достатньо мудрості і професійності, щоб підібрати собі команду самостійно і у подальшому нести відповідальність за роботу міністерства»: «Ми слідкуємо за тим, щоб люди, які мають корупційне минуле та погану репутацію не обіймали жодних посад в уряді. Покажіть мені в МОЗі на офіційних позиціях таких людей».

«Стосовно Олега Петренка: в Україні рабство заборонено - людина написала заяву за власним бажанням. Більш того, у нього був час переглянути своє рішення, відкликати заяву. Зауважу: весь колектив НСЗУ лишився і працює пліч-о-пліч з нашою командою, щоб реформа відбулася», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, тиждень тому нардеп від «Голосу» Олександра Устінова написала заяву до Генпрокуратури через погрози колишнього радника голови МОЗ Олександра Чумака. «Подала заяву до Генеральної прокуратури щодо погроз заподіяння шкоди мені у зв’язку з моєю депутатською діяльністю. Фармацевтична мафія готова «бошки отбивать» депутатам, лише щоб не допустити зниження цін на ліки в Україні», — написала вона у Facebook.

27 листопада профільний комітет Верховної Ради розглядав законопроєкт, який мав знизити ціни на ліки в українських аптеках. «Я їм зараз бошки повідбиваю», — викрикнув під час засідання Олександр Чумак, заступник директора фармкомпанії ІнтерХім та колишній радник очільниці Міністерства охорони здоров'я Зоряни Скалецької на адресу депутаток «Голосу» Стефанишиної та Устінової. Як заявили у партії, через подібний тиск комітет і не підтримав запропонований законопроєкт.