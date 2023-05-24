Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю

На думку представників підприємця, подання змонтованого матеріалу в такому форматі та розмірі не повністю відображає позицію Костянтина Жеваго

23 травня 2023 року на YouTube каналі видання «Українська Правда» вийшло авторське інтерв'ю Михайла Ткача з підприємцем Костянтином Жеваго під назвою «Олігарх чи «мушкетер»? В пошуках Костянтина Жеваго».

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Пресслужба бізнесмена після цього опублікувала звернення:

«Пресслужба Костянтина Жеваго звертається до «Української Правди» з проханням опублікувати повне відео інтерв'ю, оскільки опубліковані фрагменти розмови з Костянтином Жеваго не розкривають відповіді підприємця на важливі питання в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

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На думку представників підприємця, подання змонтованого матеріалу в такому форматі та розмірі не повністю відображає позицію Костянтина Жеваго і може сприйматися як прояв самоцензури.

«Ми вдячні панові Михайлу Ткачу та «Українській Правді» за співпрацю та інтерес до Костянтина Жеваго. Разом із тим просимо опублікувати запис інтерв'ю з Костянтином Жеваго повністю», – повідомили в пресслужбі бізнесмена.

Нагадаємо, днями пролунав гучний скандал із затриманням голови Верховного суду Всеволода Князєва, який за версією слідства отримав хабар від осіб, пов’язаних з олігархом та власником банку «Фінанси та кредит» Костянтином Жеваго. Утім, сам бізнесмен запевняє, що із суддею не знайомий і не причетний до цієї справи.