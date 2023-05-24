Головна Країна Політика
search button user button menu button

Жеваго прокоментував скандальну справу голови Верховного суду

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Жеваго прокоментував скандальну справу голови Верховного суду
Костянтин Жеваго нині перебуває у Парижі
фото: УП

Бізнесмен запевнив, що не знайомий із Князєвим

Днями пролунав гучний скандал із затриманням голови Верховного суду Всеволода Князєва, який за версією слідства отримав хабар від осіб, пов’язаних з олігархом та власником банку «Фінанси та кредит» Костянтином Жеваго. Утім, сам бізнесмен запевняє, що із суддею не знайомий і не причетний до цієї справи. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Української правди».

Жеваго, який нині перебуває у Парижі (Франція), стверджує, що ніякого стосунку до скандальної справи з хабарем немає.

«Не знайомий із Князєвим взагалі. Жодного разу з ним не спілкувався. Не знаю жодного його телефону. Ні з одним суддею Верховного суду ніколи не спілкувався», – сказав Жеваго.

Крім того, він додав, що нібито не знайомий з адвокатом Олегом Горецьким, який за версією НАБУ виступав посередником між ним та Князєвим.

Як відомо, минулого тижня після затримання на хабарі голови Верховного суду України Всеволода Князєва директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу публічно заявив, що бюро зафіксувало контакти власника групи «Фінанси та кредит», яким є Костянтин Жеваго, з одним із власників адвокатського об'єднання «Горецький і партнери». 

Вони домовилися про передачу хабара на користь високопосадовців Верховного Суду за ухвалення потрібного для бізнесмена рішення.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Крім того, Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Також ВАКС обрав запобіжний захід Князєву – він перебуватиме під вартою до 14 липня або внесе заставу у розмірі 107,36 млн грн.

Читайте також: Вхопилися за голову. Корупційна катастрофа у Верховному суді: деталі
Теги: Костянтин Жеваго хабар суддя корупція корупція в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Велика зарплата суддів Верховного Суду не береже їх від корупційних спокус
Вхопилися за голову. Корупційна катастрофа у Верховному суді: деталі СКАНДАЛ ТИЖНЯ
16 травня, 19:19
Необхідно не тільки відновити обов'язок подання декларацій, але і повноваження НАЗК перевіряти декларації
Депутатка пояснила, чому не варто радіти, коли чиновники добровільно подають декларації
4 травня, 12:19
Клімовича звинуватили в образі Олександра Лукашенка за сатиричне зображення, яке він розмістив у соціальних мережах
Білорус, засуджений за карикатуру на Лукашенка, раптово помер у в’язниці
7 травня, 21:58
НАБУ затримало голову Верховного Суду Всеволода Князєва на хабарі 3 млн дол.
Справа Князєва: прокурор розповів цікаву деталь
18 травня, 17:26
Суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій
Суддя Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій
18 травня, 13:44
Якщо лікарі вимагають у пацієнтів гроші за лікування, то пацієнту мають звернутися до керівника медзакладу, НСЗУ або в правоохоронні органи
Чи є корупція у лікарнях? Глава столичної медицини звернулася до киян
17 травня, 12:00
Миколаївський ексдепутат Горбуров виявився фігурантом справи про хабар судді Князєва
Справа Князєва: миколаївський ексдепутат виявився учасником корупційної схеми
17 травня, 10:47
Всеволод Князєв, голова Верховного суду
Масована ракетна атака, затримання голови Верховного суду: головне за ніч
16 травня, 07:06
експрезидент США Дональд Трамп
Суд США повідомив про дату початку кримінального процесу щодо Трампа
Сьогодні, 02:39

Політика

Коболєва звільнено з наглядової ради «Київстару» через місяць після переобрання
Коболєва звільнено з наглядової ради «Київстару» через місяць після переобрання
Жеваго прокоментував скандальну справу голови Верховного суду
Жеваго прокоментував скандальну справу голови Верховного суду
Візит Папи Римського в Україну: посол у Ватикані розкрив деталі
Візит Папи Римського в Україну: посол у Ватикані розкрив деталі
Американський дипломат: Росія є державою-терористом
Американський дипломат: Росія є державою-терористом
Американський дипломат радить Україні не затягувати з контрнаступом
Американський дипломат радить Україні не затягувати з контрнаступом
Депутатка Київради Ар'єва прокоментувала скандал з «наркотичним» ДТП
Депутатка Київради Ар'єва прокоментувала скандал з «наркотичним» ДТП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
23K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
15K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
14K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
13K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
11K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна

Новини

Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Сьогодні, 01:42
24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:57
Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту