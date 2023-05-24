Жеваго прокоментував скандальну справу голови Верховного суду

Бізнесмен запевнив, що не знайомий із Князєвим

Днями пролунав гучний скандал із затриманням голови Верховного суду Всеволода Князєва, який за версією слідства отримав хабар від осіб, пов’язаних з олігархом та власником банку «Фінанси та кредит» Костянтином Жеваго. Утім, сам бізнесмен запевняє, що із суддею не знайомий і не причетний до цієї справи. Про це йдеться у розслідуванні журналістів «Української правди».

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Жеваго, який нині перебуває у Парижі (Франція), стверджує, що ніякого стосунку до скандальної справи з хабарем немає.

«Не знайомий із Князєвим взагалі. Жодного разу з ним не спілкувався. Не знаю жодного його телефону. Ні з одним суддею Верховного суду ніколи не спілкувався», – сказав Жеваго.

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Крім того, він додав, що нібито не знайомий з адвокатом Олегом Горецьким, який за версією НАБУ виступав посередником між ним та Князєвим.

Як відомо, минулого тижня після затримання на хабарі голови Верховного суду України Всеволода Князєва директор НАБУ Семен Кривонос на брифінгу публічно заявив, що бюро зафіксувало контакти власника групи «Фінанси та кредит», яким є Костянтин Жеваго, з одним із власників адвокатського об'єднання «Горецький і партнери».

Вони домовилися про передачу хабара на користь високопосадовців Верховного Суду за ухвалення потрібного для бізнесмена рішення.

Нагадаємо, 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

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Того ж дня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

Князєв просив про закритий розгляд справи у зв'язку з тим, що під час засідання «скоріше за все будуть озвучуватися дані, які містять особисту інформацію, можливо, дані щодо членів ВРП, а також дані, що містять державну таємницю». ВРП видалилася для обговорення цього питання додатково. Після повернення жоден суддя не підтримав клопотання Князєва. Однак була припинена пряма трансляція засідання.

Крім того, Князєв заявив, що став жертвою політичних провокацій і пояснив, звідки в його кабінеті сотні тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що ВАКС узяв під варту адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання «Горецький і партнери», який, за версією слідства, передавав хабар ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Також ВАКС обрав запобіжний захід Князєву – він перебуватиме під вартою до 14 липня або внесе заставу у розмірі 107,36 млн грн.