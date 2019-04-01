Президент Алжиру призначив перехідний уряд



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82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін

В Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року

Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка після кількох тижнів протестів призначив перехідний уряд.

Кабмін очолить Нуреддін Бедуі, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ. Колишній спецпосланець Алжиру в ООН Сабрі Букадум призначений очільником МВС.

Свою посаду зберігає заступник міністра оборони Ахмед Гаід Салех, який виступив із вимогою визнати чинного президента Абделазіза Бутефліка, який керував країною чотири строки поспіль, нездатним виконувати свої обов’язки.

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухають протести проти чинного президента, який керує країною з 1999 року.

В кінці березня сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

Раніше повідомлялося, що 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

Джерело: DW