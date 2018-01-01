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    Президент Болгарії ветував антикорупційний закон

    Президент Болгарії вважає, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією
    Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалений парламентом антикорупційний закон. Голова держави заявив, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією. Президент наголосив, що пропонований закон не забезпечує захист тих громадян, які відкрито виступають проти корупціонерів. На думку Радева, це заохочує організовану злочинність
    • Вчора, 21:30
    • Розсилка
    <span>Президент Болгарії Румен Радев</span>
    Президент Болгарії Румен Радев

    Президент Болгарії вважає, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією

    Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалений парламентом антикорупційний закон. Голова держави заявив, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією.

    Президент наголосив, що пропонований закон не забезпечує захист тих громадян, які відкрито виступають проти корупціонерів. На думку Радева, це заохочує організовану злочинність до залякування людей і розправ над тими, хто викриває порушників закону.

    Парламент Болгарії теоретично може подолати вето президента і, розглянувши знову положення закону, залишити його без змін, повідомляє агентство Associoated Press.

    Нагадаємо, з 1 січня до Болгарії на півроку перейшло місце голови Європейського союзу, що об'єднує 28 держав. Цю роль по черзі виконує кожен член спільноти.

    закон Болгарія злочинність
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