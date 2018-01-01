Президент Болгарії ветував антикорупційний закон

Президент Болгарії вважає, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією

Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалений парламентом антикорупційний закон. Голова держави заявив, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією. Президент наголосив, що пропонований закон не забезпечує захист тих громадян, які відкрито виступають проти корупціонерів. На думку Радева, це заохочує організовану злочинність



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Президент Болгарії Румен Радев

Президент Болгарії вважає, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією

Президент Болгарії Румен Радев ветував схвалений парламентом антикорупційний закон. Голова держави заявив, що закон недостатньо суворий для ефективної боротьби з корупцією.

Президент наголосив, що пропонований закон не забезпечує захист тих громадян, які відкрито виступають проти корупціонерів. На думку Радева, це заохочує організовану злочинність до залякування людей і розправ над тими, хто викриває порушників закону.

Парламент Болгарії теоретично може подолати вето президента і, розглянувши знову положення закону, залишити його без змін, повідомляє агентство Associoated Press.

Нагадаємо, з 1 січня до Болгарії на півроку перейшло місце голови Європейського союзу, що об'єднує 28 держав. Цю роль по черзі виконує кожен член спільноти.