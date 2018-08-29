Президент Чехії закликав скасувати санкції проти РФ



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Мілош Земан послідовно виступає на підтримку політики Кремля

Земан запропонував Єврораді розпочати обговорення питання скасування санкцій проти РФ

Президент Чехії Мілош Земан запропонував Європейській Раді обговорити питання скасування санкцій проти Росії.

Про це повідомляє SeznamZpravy.

Під час зустрічі з чеськими послами у Празькому граді Земан зазначив, що підтримує позицію прем’єр-міністра країни Андрія Бабіша, який виступив за скасування антиросійських санкцій.

«Ці обмеження нікому не вигідні. Я радий, що прем’єр-міністр публічно заявив, що вони неефективні», — сказав президент Чехії.

Він запропонував Єврораді розпочати обговорення питання скасування санкцій проти РФ.

«Новий уряд Італії виступає проти санкцій, а Австрія після візиту Путіна заявляє про те ж саме. Чехія повинна бути активною в цьому питанні», — наголосив Земан.

До слова, 24 серпня у Чехії зірвали виступ Земана. Під час відкриття виставки частина глядачів освистала главу держави під вигуки «Ганьба!».

До слова, за інформацією ЗМІ, серед президентів Центральної Європи найбільша зарплата у Земана.