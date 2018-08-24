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    У світі

    У Чехії зірвали виступ Земана

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    Противники президента Чехії - У Чехії зірвали виступ Земана
    Противники президента Чехії

    Частина глядачів сільськогосподарської виставки освистала Чемана під вигуки «Ганьба!»

    Початок промови президента Чехії Мілоша Земана на відкритті сільськогосподарської виставки зірвали - частина глядачів освистала главу держави під вигуки «Ганьба!»

    Про це з посиланням на місцеві інформресурси пише «Європейська правда».

    На плакатах демонстрантів красувалися написи «Плоди нашої країни? Земан засіяв лише злість і страх за наших дітей!».

    Освистані також були й інші політики - наприклад, голова Сенату Мілан Штех.

    «Сором ганьба, проросійський тролль», - вигукувала одна з протестувальників.

    До слова, за інформацією ЗМІ, серед президентів Центральної Європи найбільша зарплата у Земана.

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