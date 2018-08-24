У Чехії зірвали виступ Земана
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Противники президента Чехії
Частина глядачів сільськогосподарської виставки освистала Чемана під вигуки «Ганьба!»
Початок промови президента Чехії Мілоша Земана на відкритті сільськогосподарської виставки зірвали - частина глядачів освистала главу держави під вигуки «Ганьба!»
Про це з посиланням на місцеві інформресурси пише «Європейська правда».
На плакатах демонстрантів красувалися написи «Плоди нашої країни? Земан засіяв лише злість і страх за наших дітей!».
Освистані також були й інші політики - наприклад, голова Сенату Мілан Штех.
«Сором ганьба, проросійський тролль», - вигукувала одна з протестувальників.
До слова, за інформацією ЗМІ, серед президентів Центральної Європи найбільша зарплата у Земана.