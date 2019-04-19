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    Президент Естонії здійснила візит до Путіна

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    <p>Як зазначила Кальюлайд, Путін поскаржився на те, що Україна начебто не виконує Мінські угоди</p> - Президент Естонії здійснила візит до Путіна

    Як зазначила Кальюлайд, Путін поскаржився на те, що Україна начебто не виконує Мінські угоди

    Президент Естонії Керсті Кальюлайд – перша лідерка однієї з балтійських країн, яка відвідала Москву з 2014 року, коли Росія анексувала Крим

    Президент Естонії Керсті Кальюлайд 18 квітня зустрілася в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Це перший візит лідера Естонії до Росії за вісім років.

    Нагодою для візиту Кальюлайд стало відкриття нового посольства Естонії в Росії.

    «Сусіди повинні розмовляти, навіть якщо мають певні розбіжності в поглядах», – сказала вона під час зустрічі з президентом Росії.

    У свою чергу Путін заявив, що брак контактів між високопосадовцями, офіційними представниками і сусідами – це «не нормальна ситуація».

    Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, за словами президента Естонії, переговори стосувалися двосторонніх відносин, антиросійських санкцій Євросоюзу, а також України і Грузії.

    Як зазначила Кальюлайд, Путін поскаржився на те, що Україна начебто не виконує Мінські угоди.

    У свою чергу Київ неодноразово підкреслював, що дотримується Мінських угод. Таку ж думку висловлював зокрема спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

    За словами Кальюлайд, сторони домовилися продовжити переговори на всіх рівнях. Вона запросила Путіна відвідати Всесвітній конгрес фінно-угорських народів в естонському Тарту у 2020 році.

    Зазначимо, що відносини між колишньою республікою СРСР Естонією і Росією протягом тривалого часу були напруженими. Москва заперечувала проти вступу Естонії до Євросоюзу і НАТО у 2004 році. Крім того, анексія Кремлем Криму і початок агресії на сході України викликали в Таллінна стурбованість щодо можливої подальшої російської експансії в Балтиці.

    Кальюлайд – перша лідерка однієї з балтійських країн, яка відвідала Москву з 2014 року, коли Росія анексувала Крим. За це вона зазнала критики у своїй країні.

    Як зауважив Путін, торгівля між Естонією та Росією знизилася на 50% з 2014 року і моменту запровадження Євросоюзом санкцій щодо Москви.

    Раніше президент Естонії закликала розмістити військовий контингент Сполучених Штатів в країні. Присутність НАТО в Естонії представлена тисячею військовослужбовців.

    У листопаді 2018 року Кальюлайд відвідала Україну. Тоді вона назвала захоплення російськими силовиками українських моряків і кораблі в Чорному морі «війною в Європі».

    Джерело: Радіо Свобода

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