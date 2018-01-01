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    Президент Філіппін дозволив силовикам пристрелити його

    Дутерте заявив, що робота силових структур – «захищати конституцію і захищати людей»
    Президент Філіппін Родріго Дутерте наказав армії і поліції застрелити його, якщо він стане диктатором Про це він заявив під час візиту на військову базу, передає Reuters. «Якщо я засиджуся у владі і захочу стати диктатором, пристрелите мене. Я не жартую», - сказав Дутерте. Він додав, що робота силових структур –
    • Сьогодні, 18:24
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    <span>Президент Філіппін Родріго Дутерте</span>
    Президент Філіппін Родріго Дутерте

    Дутерте заявив, що робота силових структур – «захищати конституцію і захищати людей»

    Президент Філіппін Родріго Дутерте наказав армії і поліції застрелити його, якщо він стане диктатором

    Про це він заявив під час візиту на військову базу, передає Reuters.

    «Якщо я засиджуся у владі і захочу стати диктатором, пристрелите мене. Я не жартую», - сказав Дутерте.

    Він додав, що робота силових структур – «захищати конституцію і захищати людей».

    «Пам'ятайте, що це ваш священний обов'язок», - вказав він.

    У листопаді минулого року Дутерте заявив, що вбив людину, коли йому було лише 16 років.

    Нагадаємо, на початку грудня на Філіппінах учасники братства одного з коледжів приурочили щорічний голий забіг протесту проти війни президента Родріго Дутерте з наркотиками і введення військового стану на півдні країни. 

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