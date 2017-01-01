На Філіппінах студенти влаштували голий забіг проти політики Дутерте

Філіппінці виступають проти боротьби свого президента з наркотиками і введення військового стану

На Філіппінах учасники братства одного з коледжів приурочили щорічний голий забіг протесту проти війни президента Родріго Дутерте з наркотиками і введення військового стану на півдні країни. Про це повідомляє Reuters. «Філіппінське братство коледжу використовувало свій щорічний голий забіг у п'ятницю на знак протесту проти



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Фото: Reuters Протест у Філіппінах

Філіппінці виступають проти боротьби свого президента з наркотиками і введення військового стану

На Філіппінах учасники братства одного з коледжів приурочили щорічний голий забіг протесту проти війни президента Родріго Дутерте з наркотиками і введення військового стану на півдні країни. Про це повідомляє Reuters.

«Філіппінське братство коледжу використовувало свій щорічний голий забіг у п'ятницю на знак протесту проти жорстокої війни президента Родріго Дутерте з наркотиками і введення військового стану на півдні», — йдеться в повідомленні.

Голі молоді люди в масках бігли вуличками кампусу, тримаючи плакати з написом «Скасуйте військовий стан» і «Зупиніть вбивства».

«Рівень насильства в суспільстві зростає, і братство не може просто ігнорувати те, що тисячі людей помирають», — сказав представник братва «Альфа Фі Омега» Томас Рока.

Це не перший випадок, коли братство зайняло політичну позицію, використавши традицію щорічного голого забігу. Під час правління покійного диктатора Фердинанда Маркоса в 1980-х роках товариство студентів протестувало проти цензури активістів з Університету Філіппін.

Як повідомлялося, з моменту вступу на посаду президента в червні минулого року, Родріго Дютерте почав жорстоку війну з наркотиками, в результаті якої загинули тисячі філіппінців. У травні цього року він оголосив військовий стан на острові Мінданао, коли бойовики, пов'язані з Ісламською державою, завоювали частину міста Мараві.

Джерело: Укрінформ