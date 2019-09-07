Президент Франції: ми завжди підтримували Сенцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов після повернення в Україну

Макрон радий звільненню режисера Олега Сенцова

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у суботу, що радий звільненню режисера Олега Сенцова в рамках обміну ув'язненими РФ і України.

Про це він написав у Twitter.

«Я вітаю звільнення режисера Олега Сенцова. Це сталося в рамках обміну в'язнями між Росією і Україною. Ми завжди підтримували цю людину» - зазначив Макрон.

Je salue la libération du cinéaste Oleg Sentsov, dans le cadre de l’échange de prisonniers conduit aujourd’hui entre la Russie et l’Ukraine. Nous avons toujours été à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 сентября 2019 г.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Як відомо, Сенцов радий звільненню з ув’язнення в Росії і сподівається таку саму участь всіх інших утримуваних в РФ і ОРДЛО співгромадян.

Група Європейських народників Європейського парламенту вітає звільнення українських бранців та чекає на Олега Сенцова у Європарламенті.