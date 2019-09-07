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    Президент Франції: ми завжди підтримували Сенцова

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    Олег Сенцов після повернення в Україну - Президент Франції: ми завжди підтримували Сенцова
    Олег Сенцов після повернення в Україну

    Макрон радий звільненню режисера Олега Сенцова

    Президент Франції Емманюель Макрон заявив у суботу, що радий звільненню режисера Олега Сенцова в рамках обміну ув'язненими РФ і України.

    Про це він написав у Twitter.

    «Я вітаю звільнення режисера Олега Сенцова. Це сталося в рамках обміну в'язнями між Росією і Україною. Ми завжди підтримували цю людину» - зазначив Макрон.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    Як відомо, Сенцов радий звільненню з ув’язнення в Росії і сподівається таку саму участь всіх інших утримуваних в РФ і ОРДЛО співгромадян.

    Група Європейських народників Європейського парламенту вітає звільнення українських бранців та чекає на Олега Сенцова у Європарламенті.

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