  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Обмін полоненими

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Обмін полоненими

    Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова

    • Розсилка
    <p>Олег Сенцов</p> - Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова

    Олег Сенцов

    Фото: REUTERS

    Ми вітаємо звільнення лауреата премії Сахарова Олега Сенцова – Галер

    Група Європейських народників Європейського парламенту вітає звільнення українських бранців та чекає на Олега Сенцова у Європарламенті.

    Про це заявив офіційний представник групи з питань закордонних справ Міхаель Галер, повідомляє «Інтерфакс-Україна». 

    «Ми вітаємо звільнення лауреата премії Сахарова Олега Сенцова та інших українських затриманих з російських в’язниць. Ми бажаємо Сенцову і його колегам мирного повернення в Україну і швидкого повного відновлення після тих труднощів, які вони пережили», – сказав Галер.

    Він заявив, що на Олега Сенцова, якого у грудні 2018 року нагородили премією Сахарова, чекають із візитом у Європарламенті.

    «За свободу думки і на знак визнання його мирного протесту проти незаконної окупації рідного Криму, а також за мужність, рішучість та переконання у підтримці людської гідності, демократії, верховенства закону і права людини 12 грудня 2018 року Олега Сенцова нагородили премією Сахарова Європейського парламенту. Ми з нетерпінням чекаємо можливості особисто прийняти Сенцова в Європейському парламенті за першої можливості», – розповів Галер.

    Нагадаємо, 7 вересня 2019 року між Україною та РФ відбувся взаємний обмін утримуваних осіб за формулою «35 на 35». Зокрема Росія звільнила українського режисера Олега Сенцова.

    Читайте також
    Олег Сенцов обмін полоненими права людини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ