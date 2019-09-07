Сенцова запросили до Європарламенту для нагородження премією Сахарова



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Олег Сенцов Фото: REUTERS

Ми вітаємо звільнення лауреата премії Сахарова Олега Сенцова – Галер

Група Європейських народників Європейського парламенту вітає звільнення українських бранців та чекає на Олега Сенцова у Європарламенті.

Про це заявив офіційний представник групи з питань закордонних справ Міхаель Галер, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми вітаємо звільнення лауреата премії Сахарова Олега Сенцова та інших українських затриманих з російських в’язниць. Ми бажаємо Сенцову і його колегам мирного повернення в Україну і швидкого повного відновлення після тих труднощів, які вони пережили», – сказав Галер.

Він заявив, що на Олега Сенцова, якого у грудні 2018 року нагородили премією Сахарова, чекають із візитом у Європарламенті.

«За свободу думки і на знак визнання його мирного протесту проти незаконної окупації рідного Криму, а також за мужність, рішучість та переконання у підтримці людської гідності, демократії, верховенства закону і права людини 12 грудня 2018 року Олега Сенцова нагородили премією Сахарова Європейського парламенту. Ми з нетерпінням чекаємо можливості особисто прийняти Сенцова в Європейському парламенті за першої можливості», – розповів Галер.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року між Україною та РФ відбувся взаємний обмін утримуваних осіб за формулою «35 на 35». Зокрема Росія звільнила українського режисера Олега Сенцова.