Сенцов: Наша боротьба не закінчується



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Звільнений Олег Сенцов Фото DW

Навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується – Сенцов

Український режисер, кримчанин Олег Сенцов радий звільненню з ув’язнення в Росії і сподівається таку саму участь всіх інших утримуваних в РФ і ОРДЛО співгромадян.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми раді бути на рідній землі. Хочеться подякувати всім людям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і домоглися його. Сподіваюся, що й інших полонених буде звільнено. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко», – сказав Сенцов журналістам у Борисполі на ЗПС під час зустрічі звільнених за взаємним обміном з РФ українців, які повернулися в Україну.

У свою чергу журналіст Роман Сущенко подякував президенту Зеленському за звільнення і п’ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля, докладені до початку цього процесу.

«Символічним є те, що нас всіх, 35 осіб, звільнили через два тижні після Дня незалежності України...Я хотів би звернутися до президента Зеленського і сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських сімей», – зазначив він.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна та Росія обмінялися утримуваними особами. Український та російський літаки вилетіли з Києва та Москви одночасно. На борту українського АН-148 «Україна» звільнених українців супроводжували заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко та помічник Президента Андрій Єрмак.