Президент Франції зіграє в музичній виставі «Петя і вовк»
- Сьогодні, 13:30
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Еммануель Макрон
Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу
Французький президент Еммануель Макрон візьме участь в музичній казці Сергія Прокоф'єва «Петя і вовк», постановка якої буде представлена в Єлисейському палаці.
Про це повідомляє телеканал BFM TV.
Захід відбудеться 1 березня. Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу.
Музичний супровід постановки забезпечить оркестр Республіканської гвардії Франції, сам президент виступить в ролі оповідача, а дружина Макрона Бріжит братиме участь у складанні списку гостей.
Раніше повідомлялося, що Макрон хоче посилити міграційне законодавство у Франції.