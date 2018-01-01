Президент Франції зіграє в музичній виставі «Петя і вовк»

Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу

Французький президент Еммануель Макрон візьме участь в музичній казці Сергія Прокоф'єва «Петя і вовк», постановка якої буде представлена в Єлисейському палаці. Про це повідомляє телеканал BFM TV. Захід відбудеться 1 березня. Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського