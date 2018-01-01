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    Президент Франції зіграє в музичній виставі «Петя і вовк»

    Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу
    Французький президент Еммануель Макрон візьме участь в музичній казці Сергія Прокоф'єва «Петя і вовк», постановка якої буде представлена в Єлисейському палаці. Про це повідомляє телеканал BFM TV. Захід відбудеться 1 березня. Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського
    • Сьогодні, 13:30
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    Еммануель Макрон
    Еммануель Макрон

    Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу

    Французький президент Еммануель Макрон візьме участь в музичній казці Сергія Прокоф'єва «Петя і вовк», постановка якої буде представлена в Єлисейському палаці.

    Про це повідомляє телеканал BFM TV.

    Захід відбудеться 1 березня. Глядачами вистави стануть школярі, діти, які страждають різними захворюваннями, і співробітники президентського палацу.

    Музичний супровід постановки забезпечить оркестр Республіканської гвардії Франції, сам президент виступить в ролі оповідача, а дружина Макрона Бріжит братиме участь у складанні списку гостей.

    Раніше повідомлялося, що Макрон хоче посилити міграційне законодавство у Франції.

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