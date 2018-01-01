Президент Грузії розповів, чи помилує заочно засудженого Саакашвілі

Суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив, що не має наміру помилувати екс-главу країни і колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Про це політик розповів в ефірі «Руставі-2». «За якою логікою я повинен помилувати Саакашвілі? Прокуратура не може визначитися, як звинуватити, як сформувати розслідування,



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Фото з відкритих джерел Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі

Суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі

Президент Грузії Георгій Маргвелашвілі заявив, що не має наміру помилувати екс-главу країни і колишнього губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі.

Про це політик розповів в ефірі «Руставі-2».

«За якою логікою я повинен помилувати Саакашвілі? Прокуратура не може визначитися, як звинуватити, як сформувати розслідування, суддя не може визначитися з кордоном незаконного використання статті про помилування. І що, президент Грузії повинен помилувати і тим самим виправити їхні помилки?»- заявив Маргвелашвілі.

Він зазначив що «помилування - це не виправлення судової помилки».

«Це коли зважаєш на іншу людину, це акт жалості до іншої людини. І я, стоячи перед такою реальністю, чи можу проявити емоції щодо Саакашвілі?»- сказав Маргвелашвілі.

При цьому, за словами президента Грузії, Саакашвілі заснував систему, яка працює донині, і нова влада не змогли її зруйнувати, отже, прокуратура і суд «діють за старими традиціями».

Як повідомляв «Главком» раніше, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе. Михайлові Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями» у справі Сандро Гиргвліані.

Згідно з грузинським слідством, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених. Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.

Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним.