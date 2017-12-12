Саакашвілі назвав незаконним вирок грузинського суду, який засудив його до трьох років тюрми

Екс-президент Грузії вважає, що українські і грузинські олігархи об'єдналися проти нього

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі назвав вирок грузинського суду, який засудив його до трьох років ув’язнення незаконним. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. «Вирок» грузинського суду, що знаходиться під повним контролем найбільшого приватного акціонера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: YouTube Михайло Саакашвілі

Екс-президент Грузії вважає, що українські і грузинські олігархи об'єдналися проти нього

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі назвав вирок грузинського суду, який засудив його до трьох років ув’язнення незаконним. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вирок» грузинського суду, що знаходиться під повним контролем найбільшого приватного акціонера Газпрому Іванішвілі, відносно мене - повністю незаконний і суперечить всім міжнародним, національним нормам та здоровому глузду», - вважає Саакашвілі.

Як повідомляв «Главком» раніше, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе. Михайлові Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями» у справі Сандро Гиргвліані.

Згідно з грузинським слідством, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених. Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.