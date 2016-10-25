Суд в Грузії засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі
- Сьогодні, 10:12
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Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію
Суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе, передає УНН з посиланням на «Грузія Онлайн».
Михайлу Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями» у справі Сандро Гиргвліані.
«Суддя визнав Саакашвілі винним, і засудив до позбавлення волі терміном на 3 роки», — сказано в повідомленні.
Згідно з грузинським слідством, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.
Відзначимо, цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.
Як повідомлялось, 3 січня суд у Києві відмовився зобов’язати ДМС розглянути питання про надання Саакашвілі додаткового захисту.
Управління міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі в наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.
Джерело: УНН