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    Суд в Грузії засудив Саакашвілі до трьох років позбавлення волі

    Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію
    Суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе, передає УНН з посиланням на «Грузія Онлайн». Михайлу Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими
    • Сьогодні, 10:12
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    Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію

    Суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе, передає УНН з посиланням на «Грузія Онлайн».

    Михайлу Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями» у справі Сандро Гиргвліані.

    «Суддя визнав Саакашвілі винним, і засудив до позбавлення волі терміном на 3 роки», — сказано в повідомленні.

    Згідно з грузинським слідством, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених.

    Відзначимо, цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.

    Як повідомлялось, 3 січня суд у Києві відмовився зобов’язати ДМС розглянути питання про надання Саакашвілі додаткового захисту.

    Управління міграційної служби Київської області відмовило екс-голові Одеської ОДА Михайлу Саакашвілі в наданні додаткового захисту від примусової екстрадиції до Грузії.

    Джерело: УНН

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