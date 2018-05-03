Президент нагородив Турчинова орденом Ярослава Мудрого
- Сьогодні, 02:23
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Турчинов отримав орден «за видатний особистий внесок у розвиток оборонно-промислового потенціалу України»
Президент України Петро Порошенко 2 травня підписав указ про нагородження секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Про це повідомляється на сайті президента.
«За видатний особистий внесок у розвиток оборонно-промислового потенціалу України, створення сучасних зразків ракетного озброєння», - йдеться в указі.
Цим же указом орденом «За заслуги» І ступеня нагороджений генеральний директор Київського конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов та орденом «За заслуги» ІІ ступеня - в. о. генерального директора Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман.
До слова, напередодні Порошенко заявив, що точність українських ракет зросла у 10 разів
Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко нагородив сенатора Портмана орденом «За заслуги» III ступеня.