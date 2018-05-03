Президент нагородив Турчинова орденом Ярослава Мудрого

Турчинов отримав орден «за видатний особистий внесок у розвиток оборонно-промислового потенціалу України»

Президент України Петро Порошенко 2 травня підписав указ про нагородження секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Про це повідомляється на сайті президента. «За видатний особистий внесок у розвиток оборонно-промислового потенціалу України, створення сучасних зразків