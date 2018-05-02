Порошенко: точність українських ракет зросла у 10 разів

Президент розповів про випробування ракетної техніки

За останні роки точність та дальність української ракетної техніки зросли у рази. Про це заявив президент України Петро Порошенко. «Ви знаєте, що нещодавно пройшли дуже вдалі випробування ракетної техніки. Значно зросла дальність, точність зросла більш ніж у 10 разів. Це вже високоточна зброя. Але хочу наголосити, зараз в Україні, після



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Петро Порошенко

Президент розповів про випробування ракетної техніки

За останні роки точність та дальність української ракетної техніки зросли у рази.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

«Ви знаєте, що нещодавно пройшли дуже вдалі випробування ракетної техніки. Значно зросла дальність, точність зросла більш ніж у 10 разів. Це вже високоточна зброя. Але хочу наголосити, зараз в Україні, після окупації Криму, немає достатньої кількості полігонів, де можна випробовувати зброю цієї дальності», - пояснив президент.

Порошенко також заявив, що буде звертатися до парламенту за скасуванням угоди про участь України в координаційних органах СНД та низки інших угод. Президент зазначив, що протягом тижня очікує отримати пропозиції щодо відкликання усіх українських представників з координаційних органів.

«Нам там в умовах, коли дії координуються країною-агресором, нема що робити», - заявив він.

Як відомо, удосконалений бойовий модуль «Дуплет», призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування.

У понеділок ввечері президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

Відомо, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.

Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.

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