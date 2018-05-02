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    Порошенко: точність українських ракет зросла у 10 разів

    Президент розповів про випробування ракетної техніки
    За останні роки точність та дальність української ракетної техніки зросли у рази. Про це заявив президент України Петро Порошенко. «Ви знаєте, що нещодавно пройшли дуже вдалі випробування ракетної техніки. Значно зросла дальність, точність зросла більш ніж у 10 разів. Це вже високоточна зброя. Але хочу наголосити, зараз в Україні, після
    • Вчора, 23:43
    • Розсилка
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    Президент розповів про випробування ракетної техніки

    За останні роки точність та дальність української ракетної техніки зросли у рази.

    Про це заявив президент України Петро Порошенко.

    «Ви знаєте, що нещодавно пройшли дуже вдалі випробування ракетної техніки. Значно зросла дальність, точність зросла більш ніж у 10 разів. Це вже високоточна зброя. Але хочу наголосити, зараз в Україні, після окупації Криму, немає достатньої кількості полігонів, де можна випробовувати зброю цієї дальності», - пояснив президент. 

    Порошенко також заявив, що буде звертатися до парламенту за скасуванням угоди про участь України в координаційних органах СНД та низки інших угод. Президент зазначив, що протягом тижня очікує отримати пропозиції щодо відкликання усіх українських представників з координаційних органів. 

    «Нам там в умовах, коли дії координуються країною-агресором, нема що робити», - заявив він. 

    Як відомо, удосконалений бойовий модуль «Дуплет», призначений для модернізації бронетехніки, пройшов успішні випробування.

    У понеділок ввечері президент України Петро Порошенко підтвердив доставку американських Javelin в Україну.

    Відомо, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.

    Посол України в США Валерій Чалий пояснив, що надання американських Javelin Україні є чітким «стримуючим» фактором для агресора.

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