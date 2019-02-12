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    Президент назвав пріоритетні сектори української економіки

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    Президент Петро Порошенко&nbsp; - Президент назвав пріоритетні сектори української економіки
    Президент Петро Порошенко 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Порошенко вірить, що Україна може вийти на лідерські позиції у деяких секторах економіки

    Наш пріоритет - зробити акцент на секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції, вважає президент України.

    Про це президент України Петро Порошенко написав у своєму Twitter.

    «Наш пріоритет - зробити акцент на секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції: агропромисловий комплекс, ІТ-сектор, індустрію нового покоління, туризм, логістику», - написав український лідер.

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