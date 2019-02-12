Президент назвав пріоритетні сектори української економіки
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Президент Петро Порошенко
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Порошенко вірить, що Україна може вийти на лідерські позиції у деяких секторах економіки
Наш пріоритет - зробити акцент на секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції, вважає президент України.
Про це президент України Петро Порошенко написав у своєму Twitter.
«Наш пріоритет - зробити акцент на секторах економіки, де ми можемо вийти на лідерські позиції: агропромисловий комплекс, ІТ-сектор, індустрію нового покоління, туризм, логістику», - написав український лідер.
12 лютого 2019 р.
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