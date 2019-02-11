ТОП-10 найбагатших кандидатів у президенти вибори-2019

2,4 млрд грн — саме стільки грошей задекларували 44 претенденти та їхні члени сімей

Цю інформацію політики не виносять на білборди, не друкують в агітках і не хваляться нею на ефірах

8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти. Турнірна таблиця на старті налічує 44 претенденти, і це рекорд для України. До цього найбільше кандидатів реєструвалося на виборах 2004 року — 26. За бортом ЦВК залишила ще більше охочих: 47 осіб, які подали документи, реєстрацію не пройшли.

Чим же викликаний такий ажіотаж довкола президентської кампанії-2019? Пояснення може ховатись у тому, що явний лідер у цій гонитві досі не з’явився. Так, приміром, за даними опитування, яке у січні 2019 року провела соціологічна група «Рейтинг», відрив між кожним кандидатом у президенти із першої трійки менше 3%. Другий ешелон охочих стати президентом теж іде щільними рядами. Водночас спостерігається несподіваний електоральний водорозділ. 43% виборців бачать лідером країни політика з досвідом керування країною, натомість 45% вважають, що президентом повинна стати нова особистість, навіть без досвіду державного управління. Цей народний «диктат» виборця надихає окремих кандидатів у президенти: вони сподіваються у морі невизначеності зловити свою «золоту» рибку: якщо й не виграти, то хоча б засвітитися перед парламентськими виборами.

Та окрім численних обіцянок, агітації та реклами, кожен, хто вийшов на старт, змушений звітувати перед виборцем про свої статки. Цю інформацію політики не виносять на білборди, не друкують в агітках і не хваляться нею на ефірах. Без зайвого галасу кожен кандидат подає свою декларацію і лише найприскіпливіший виборець її дістане і проаналізує.

Фінансова спроможність кандидатів

«Главком» проаналізував подані претендентами на президентську булаву електронні декларації за 2017 рік, і вималювалася несподівана картина: 2,4 млрд грн — саме стільки грошей задекларували вони та їхні члени сімей (усю валюту рахували за курсом Нацбанку станом на 4 лютого — «Главком»). Цікаво, що названа сума збігається з кошторисом витрат ЦВК (2,35 млрд грн) на організацію та проведення виборів президента у 2019 році.

За основу рейтингу бралися сукупні офіційно задекларовані доходи кожного кандидата, готівка та кошти на банківських рахунках.