ТОП-10 найбагатших кандидатів у президенти

Зеленський Володимир Олександрович

Грошові кошти - 30,62 млн грн. Нерухомість Житловий будинок 353,5 кв. м у селі Іванковичі під Києвом. Земельна ділянка 0,12 га у селі Іванковичі. Квартира 131,9 кв. м у Києві. Два паркувальних місця у столиці. Спільна власність двох київських квартир разом із братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 кв. м. Дружина Олена має квартиру 129,8 кв. м і паркувальне місце у Лівадії (Крим). Квартиру 284 кв. м у Києві. Спільну власність разом із Ларисою і Оленою Шефірами на нежитлові приміщення загальною площею 337,8 кв. м, а також з Сергієм Шефіром – 305,9 кв. м в Києві. Із листопада 2014 року подружжя Зеленських орендує квартиру 91,9 кв. м у Великій Британії, вартість якої становить 42,2 млн грн. Крім цього, Зеленський задекларував квартиру площею 269,7 кв. м і два паркувальних місця у столиці, власником яких є кіпрська компанія Aldorante Limited, кінцевим бенефіціаром якої є шоумен. Інші цінності Чотири дорогих швейцарських годинників марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet. У дружини - швейцарські годинники Piaget, Breguet і ювелірний набір - сережки та каблучка з діамантами. Транспорт Автомобіль Land Rover Range Rover 2016 року. У дружини - Mercedes-Benz S 500 4Matic, 2014 року випуску і BMW X5, 2011 року випуску. Активи Зеленський володіє 50 тис. акціями Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови), 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр), 300 акціями Vilhar Holdings Limited (Кіпр) і 300 акціями компанії Green Family LTD. Крім цього, Зеленські задекларували кожен по 100 державних облігацій Мінфіну. Окремо, Олена володіє 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр). Подружжя є кінцевими бенефіціарами у чотирьох фірмах: ТОВ «Студія квартал - 95», Aldorante Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія). На самого Зеленського записані ТОВ «Кіноквартал», Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови), Vilhar Holdings Limited (Кіпр). Ще дружина шоумена володіє ТОВ «Зеларі Фіш».