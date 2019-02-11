ТОП-10 найбагатших кандидатів у президенти

ТОП-10 найбагатших кандидатів у президентивибори-2019
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Розсилка
2,4 млрд грн — саме стільки грошей задекларували 44 претенденти та їхні члени сімей
Цю інформацію політики не виносять на білборди, не друкують в агітках і не хваляться нею на ефірах
8 лютого Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у президенти. Турнірна таблиця на старті налічує 44 претенденти, і це рекорд для України. До цього найбільше кандидатів реєструвалося на виборах 2004 року — 26. За бортом ЦВК залишила ще більше охочих: 47 осіб, які подали документи, реєстрацію не пройшли.
Чим же викликаний такий ажіотаж довкола президентської кампанії-2019? Пояснення може ховатись у тому, що явний лідер у цій гонитві досі не з’явився. Так, приміром, за даними опитування, яке у січні 2019 року провела соціологічна група «Рейтинг», відрив між кожним кандидатом у президенти із першої трійки менше 3%. Другий ешелон охочих стати президентом теж іде щільними рядами. Водночас спостерігається несподіваний електоральний водорозділ. 43% виборців бачать лідером країни політика з досвідом керування країною, натомість 45% вважають, що президентом повинна стати нова особистість, навіть без досвіду державного управління. Цей народний «диктат» виборця надихає окремих кандидатів у президенти: вони сподіваються у морі невизначеності зловити свою «золоту» рибку: якщо й не виграти, то хоча б засвітитися перед парламентськими виборами.
Та окрім численних обіцянок, агітації та реклами, кожен, хто вийшов на старт, змушений звітувати перед виборцем про свої статки. Цю інформацію політики не виносять на білборди, не друкують в агітках і не хваляться нею на ефірах. Без зайвого галасу кожен кандидат подає свою декларацію і лише найприскіпливіший виборець її дістане і проаналізує.
Фінансова спроможність кандидатів
«Главком» проаналізував подані претендентами на президентську булаву електронні декларації за 2017 рік, і вималювалася несподівана картина: 2,4 млрд грн — саме стільки грошей задекларували вони та їхні члени сімей (усю валюту рахували за курсом Нацбанку станом на 4 лютого — «Главком»). Цікаво, що названа сума збігається з кошторисом витрат ЦВК (2,35 млрд грн) на організацію та проведення виборів президента у 2019 році.
За основу рейтингу бралися сукупні офіційно задекларовані доходи кожного кандидата, готівка та кошти на банківських рахунках.
1. Петро Порошенко
Грошові кошти - 815 млн грн
Переважно у доларах - 25,5 млн.
Нерухомість
Будинок понад 1330 кв. м у Козині (Київська область).
Дві земельних ділянки 3,5 гектара у Козині.
Три земельних ділянки загальною площею 1,2 га та дві квартири 134 і 82 кв. м у Києві.
Квартира 68 кв. м у Вінниці.
Дружина Марина Порошенко володіє садовим будинком 344 кв. м у селі Петропавлівське під Києвом. Разом із сином Олексієм у спільній власності дружини президента знаходиться квартира площею 81 кв. м у Києві.
Інші цінності
Картини, меблі, світильники, електронні пристрої, годинники, музичні інструменти, килими та ювелірні вироби.
У Марини Порошенко — дві норкові шуби, кожушок та шкіряні сумки від Dior та Chanel.
Транспорт
Mercedes Vito 116 CDI, 2010 року випуску, у дружини — Jaguar, 2008 року випуску.
Активи
Акції Міжнародного інвестиційного банку на 20 млн грн, інвестиційних фондів «Прайм Ессетс Кепітал» на 375 тис. грн та «Прайм Ессетс Кепітал» на майже 8 млн грн.
Крім цього, Порошенко є кінцевим бенефіціаром 102 компаній, серед яких кондитерська фабрика «Рошен», Міжнародний інвестиційний банк, 5 канал.
За даними рейтингу журналу «Новое Время», укладеного спільно з інвесткомпанією Dragon Capital, серед 100 найбагатших українців Петро Порошенко посів шосту сходинку з активами $1,10 млрд.
2. Юрій Дерев’янко
Грошові кошти - 435 млн грн
Готівка $2,85 млн, 1,35 млн євро і позика третім особам на суму $10,5 млн.
Нерухомість
Житловий будинок 638 кв. м у Козині (Київська область).
Садовий будинок 209 кв. м у Ясногородці (Київська область).
Земельна ділянка у Козині площею 0,19 га і селі Ясногородка — 0,09 га.
Квартира 154,80 кв. м у Києві.
Квартира площею 65,20 кв. м у Форосі (Крим).
Два паркомісця загальною площею 40 кв. м у Києві.
Дві квартири у столиці загальною площею 316 кв. м (у спільній власності).
П’ять офісів в оренді (Івано-Франківська область).
Дружина політика Анастасія Звєрєва вказала житловий будинок на 182,5 кв. м у Золочеві Львівської області, садовий будинок 236,4 кв. м у Ясногородці Київської області, квартиру 56,70 кв. м у Києві.
Ще володіє двома земельними ділянками 0,12 га (Ясногородка) і 0,03 га (Золочів). Також 13,5 га землі у селі Германівка Київської області і комплекс із виробництва сільськогосподарської продукції площею 0,22 га у спільній власності дружини політика.
Інші цінності
Картина «Куточок Криму» 1959 року авторства Валентини Цвєткової, два наручних годинники Jaeger-LeCoultre і Blancpain.
У дружини — п’ять ювелірних виробів з дорогоцінного металу, два наручних годинники Chanel і Girard-Perregaux, хутряне пальто.
Транспорт
Три автомобілі марок Land Rover, 2010 року випуску, Toyota Land Cruiser, 2011 року випуску, Mercedes-Benz, 2007 року випуску.
Стільки ж машин у дружини — Land Rover, 2009 року випуску, Lexus, 2009 року випуску і Land Rover, 2010 року випуску.
3. Сергій Тарута
Грошові кошти - 184 млн грн
Готівка і кошти на банківських рахунках.
Нерухомість
Сім квартир площами 257 кв. м (Київ), 204 кв. м (Київ), 106 кв. м (смт Нікіта, Крим), 70 кв. м (смт Партеніт, Крим), 130 кв. м (Донецьк), 172 кв. м (Київ), 45 кв. м (Маріуполь).
Житловий будинок 1728 кв. м у Донецьку.
Нежитловий будинок площею 557 кв. м у Києві.
Земельна ділянка площею 0,79 га у Донецьку.
У дружини Ольги Тарути - два житлові будинки (164,8 кв. м і 479,4 кв. м) у Маріуполі та Києві.
Три земельні ділянки (по 0,1 га кожна) у Києві і Маріуполі.
Квартира площею 61,7 кв. м у Маріуполі.
Гараж площею 118,4 кв. м у Києві.
Інші цінності
279 картин, серед яких полотна Карла Брюллова, Івана Айвазовського, Марка Шагала; 20 предметів японського антикваріату й понад 100 різних антикварних предметів (чаші, вази, статуетки), 29 ікон.
Ще сім годинників, які належать Таруті та його дружині, а також 17 ювелірних виробів, якими володіє його дружина, серед яких сережки, каблучки, намиста, браслет і підвіска з діамантами
Транспорт
Автомобіль Lexus GS 430 2006 року випуску, мотоцикл Harley Davidson 2013 року.
У дружини — Lexus GS 470 2008 року.
Активи
Контролює 48 підприємств, серед них «Дніпропетровський трубний завод», «Футбольний клуб «Металург», «Артемівський комбікормовий завод», «Українська гірничо-металургійна Компанія-Львів».
4. Олександр Вілкул
Грошові кошти - 142 млн грн
Нерухомість
Квартира 123,1 кв. м у Дніпрі (в користуванні).
Квартира 69,5 кв. м у Києві (в оренді).
Інші цінності
Дев’ять брендових наручних годинників, колекція картин – 31, колекція ікон – 27, колекція книг – 217 одиниць, запонки із дорогоцінного металу інкрустовані дорогоцінним камінням (два комплекти), каблучка, ланцюг і браслет із дорогоцінного металу.
Транспорт
Автомобіль Chevrolet Express 2008 року випуску.
5. Євгеній Мураєв
Грошові кошти - 98 млн грн
Нерухомість
Квартира 170,6 кв. м у Харкові.
Готельний номер площею 53 кв. м у Києві (оренда).
Нежитлові приміщення площею 128,6 кв. м заводу «Рапід» у Харкові (оренда).
Інші цінності
Три годинники марок Breguet, Bovet, Rolex; карабін Blaser Attache.
Обладнання у кількості 877 одиниць.
Транспорт
Автомобіль Lexus Lx570 2012 року випуску.
Активи
В е-декларації за 2017 рік Мураєв вказав власність на компанію «Новини 24 години» (телеканал NewsOne). Натомість у жовтні 2018 року телеканал придбав однопартієць Мураєва Тарас Козак, заплативши за покупку 40,95 млн грн.
6. Ігор Шевченко
Грошові кошти - 81,1 млн грн
Нерухомість
Три квартири площами 130 кв. м, 161 кв. м і 168 кв. м у Києві.
12 офісів у Києві.
20 гаражів у Києві.
Машиномісце та підвал у Києві.
Інші цінності
Два годинники Audemars Piguet і Cartier, дві ікони, проектор і телевізор.
Транспорт
Автомобілі Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску і Mercedes-Benz CLK 500 2002 року.
7. Роман Насіров
Грошові кошти - 75 млн грн
Нерухомість
Земельна ділянка 0,03 га у Чернігові, дві ділянки загальною площею 1,6 га у селі Количівка Чернігівської області, ділянка 3,3 га у селі Іванівка Чернігівської області, 14 ділянок загальною площею 20 га у Чернігівській області (оренда).
У дружини Катерини Глімбовської — квартира 157,3 кв. м у Києві, житловий будинок 414,6 кв. м у Козині (Київська область).
Дві земельні ділянки площею 0,09 га у Козині.
Паркомісце площею 17,8 кв. м у Києві.
Спільна власність на три квартири у Києві та садовий будинок у Віті-Поштовій під Києвом.
Інші цінності
Дорогі годинники, ювелірні вироби, витвори мистецтва, антикваріат, колекційні монети, вино, сумки, одяг, комплект домашнього срібла та кришталю, сервіз.
Транспорт
Автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску.
У дружини — автомобілі Land Rover Range Rover 2013 року, Toyota Land Cruiser Prado 150 2014 року і мотоцикл Harley Davidson FLS TFB 1690 2014 року.
Активи
Дружина політика Катерина Глімбовська має корпоративні права в кооперативі «Лісовий бір» і ТОВ «Фонд будівельних ресурсів України» (35% від загального капіталу).
8. Олег Ляшко
Грошові кошти – 62,7 млн грн
Нерухомість
Житловий будинок 549,5 кв. м у Козині (Київська область).
Земельна ділянка площею 0,65 га у Козині.
Квартира площею 95,5 кв. м у Києві.
Шість земельних ділянок загальною площею 1,2 га у Княжичах (Київська область).
Офіс загальною площею 182,8 кв. м у Києві.
В оренді частина житлового будинку площею 75,4 кв. м у Козині.
У дружини Росіти Сайранен — садовий будинок 296 кв. м у Києві.
Земельна ділянка площею 0,06 га у Києві.
Літня кухня 61,3 кв. м у Малій Олександрівці (Київська область) — у безоплатному користуванні.
Інші цінності
Колекція монет, випущених Нацбанком, колекція з 5-ти срібних та золотих монет іноземного походження, селянські вила, чотири годинники Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet та Audemars Piguet, бігова доріжка та велотренажер, меблі.
Дружина декларує низку ювелірних виробів.
Транспорт
Toyota Land Cruiser 2004 року випуску.
Також Ляшко орендував автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску.
У дружини — Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску.
Активи
Ляшко має 33,33% корпоративних прав на ЗАТ «Редакція газети «Політика».
9. Аркадій Корнацький
Грошові кошти - 56,7 млн грн
Нерухомість
48 земельних ділянок, 15 житлових будинків, будівля молочного цеху площею 272,8 кв. м, овочесховище 118,50 кв. м, конюшня 156,90 кв. м, нежитловий комплекс 378,10 кв. м, адмінбудівля 639,6 кв. м, комплекс нежитлових будівель загальною площею 1196,10 кв. м — усе в Миколаївській і Київській областях.
Кафе площею 322,80 кв. м, нежитловий будинок 216 кв. м, квартира 101,50 кв. м у Києві.
Вбудоване приміщення площею 103,7 кв. м у Бердянську Запорізької області.
Готельний номер 37,1 кв. м у Києві (в користуванні).
Недобудований готель 5137,80 кв. м у Первомайську Миколаївської області.
Інші цінності
Не декларував
Транспорт
Автомобіль Mercedes-Benz GL350 CDI 4Matic 2011 року випуску.
Активи
Корнацький є кінцевим бенефіціаром у шести компаніях: ТОВ «Відкрите місто», ТОВ «Вікторія», ПП «Стройфірма Корнацьких», ТОВ «Юридична фірма Корнацьких», ТОВ «Контроль-сервіс. Патруль-сервіс», ЖБК «Рідна хата».
10. Юрій Бойко
Грошові кошти - 48,47 млн грн
Нерухомість
Квартира площею 37 кв. м у Києві.
Дві земельні ділянки площами 0,19 га (с. Діброва Донецька область) і 0,06 га (с. Гнідин Київська область).
Орендує офіс площею 25,7 кв. м у Києві.
У дружини Віри Бойко — квартира 220,3 кв. м у Росії, квартира 257 кв. м у Києві.
Житловий будинок 444,8 кв. м у с. Іванковичі (Київська область).
Гараж 19,2 кв. м у Києві.
Машиномісце 15,4 кв. м у Росії.
Земельна ділянка 0,22 га у с. Іванковичі (Київська область).
Дві земельні ділянки загальною площею 0,24 га у с. Вишеньки (Київська область).
П’ять земельних ділянок загальною площею 1,5 га у с. Гнідин (Київська область).
Орендує дві ділянки загальною площею 2,1 га у с. Вишеньки (Київська область).
Інші цінності
Три картини, кулон, комплект прикрас — власність дружини
Транспорт
Два автомобілі Mercedes-Benz GL500 2006 року випуску і ВАЗ 2101 1978 року.
Активи
Власником усіх активів є дружина політика. Так, Віра Бойко володіє 59146 акціями ПАТ «Луганський електроапаратний завод»; корпоративними правами трьох фірм: ТОВ «Столична нерухомість» (100% капіталу), «Шпон» (43%), «Фортекс» (25%). У цих же підприємствах вона записана кінцевим бенефіціаром.
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Статки кандидатів у президенти, які не увійшли у першу десятку найбагатших
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Бондар Віктор Васильович
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Грошові кошти - 44 млн грн.
Нерухомість
Будинок 661,4 кв. м у Гостомелі (Київська область).
Квартира 77,7 кв. м в Одесі.
Дві земельні ділянки загальною площею 0,4 га у Гостомелі і Дашківці (Хмельницька область).
Інші цінності
78 картин, 17 ікон, 13 годинників і декілька золотих запонок.
Транспорт
Не декларував.
Активи
50% капіталу ТОВ «Будінфорум»
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Носенко Сергій Михайлович
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Грошові кошти - 36,5 млн грн.
Нерухомість
Дві квартири загальною площею 206,8 кв. м у Києві.
Земельна ділянка 0,3 га у селі Нещерів (Київська область).
В оренді - ділянка площею 0,02 га у Козині під Києвом.
Дружина Любов Носенко зазначила спільну власність на квартиру у Києві.
Транспорт
два Land Rover Range Rover, 2008 і 2014 років випуску.
У дружини - два Porsche Cayenne 2008 і 2012 років випуску.
Активи
Не декларував
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Богомолець Ольга Вадимівна
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Грошові кошти - 33 млн грн
Нерухомість
Шість ділянок загальною площею 0,66 га.
Три житлових будинки у Київській, Миколаївській та Львівській областях загальною площею 648,2 кв. м.
30% будинку у Львівській області.
Шість квартир загальною площею 855,18 кв. м.
10 нежитлових приміщень, один гараж та три машиномісця у Києві.
Культурно-історичний комплексу у Радомишлі Житомирської області.
Інші цінності
Велика колекція ікон та картин
Транспорт
Автівка Mercedes-Benz, 2012 року.
У чоловіка Ігоря Кирилюка - Fiat Nuovo Doblo 2014 року випуску, Kia Sportage 2017 року.
Активи
Богомолець - кінцевий бенефіціар «Інституту дерматокосметології доктора Богомолець» (володіє 100% капіталу), «Інституту теледерматологіі доктора Богомолець» (100%), підприємстві «Реал Приват» (100%), Музеї українських домашніх ікон і старожитностей «Душа України», її чоловік - в «Кібо менеджмент груп» (99% капіталу), Kibo International Investment в Угорщині (100%), адвокатській фірмі «Паритет» (50%), «Десналенд» (50%), історико-культурному комплексі «Замок Радомисль» (100%).
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Зеленський Володимир Олександрович
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Грошові кошти - 30,62 млн грн.
Нерухомість
Житловий будинок 353,5 кв. м у селі Іванковичі під Києвом.
Земельна ділянка 0,12 га у селі Іванковичі.
Квартира 131,9 кв. м у Києві.
Два паркувальних місця у столиці.
Спільна власність двох київських квартир разом із братами Сергієм і Борисом Шефірами загальною площею 453,1 кв. м.
Дружина Олена має квартиру 129,8 кв. м і паркувальне місце у Лівадії (Крим).
Квартиру 284 кв. м у Києві.
Спільну власність разом із Ларисою і Оленою Шефірами на нежитлові приміщення загальною площею 337,8 кв. м, а також з Сергієм Шефіром – 305,9 кв. м в Києві.
Із листопада 2014 року подружжя Зеленських орендує квартиру 91,9 кв. м у Великій Британії, вартість якої становить 42,2 млн грн.
Крім цього, Зеленський задекларував квартиру площею 269,7 кв. м і два паркувальних місця у столиці, власником яких є кіпрська компанія Aldorante Limited, кінцевим бенефіціаром якої є шоумен.
Інші цінності
Чотири дорогих швейцарських годинників марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Bovet.
У дружини - швейцарські годинники Piaget, Breguet і ювелірний набір - сережки та каблучка з діамантами.
Транспорт
Автомобіль Land Rover Range Rover 2016 року.
У дружини - Mercedes-Benz S 500 4Matic, 2014 року випуску і BMW X5, 2011 року випуску.
Активи
Зеленський володіє 50 тис. акціями Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови), 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр), 300 акціями Vilhar Holdings Limited (Кіпр) і 300 акціями компанії Green Family LTD.
Крім цього, Зеленські задекларували кожен по 100 державних облігацій Мінфіну.
Окремо, Олена володіє 1000 акціями Aldorante Limited (Кіпр).
Подружжя є кінцевими бенефіціарами у чотирьох фірмах: ТОВ «Студія квартал - 95», Aldorante Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія).
На самого Зеленського записані ТОВ «Кіноквартал», Megiritano Ventures Ltd (Британські Віргінські Острови), Vilhar Holdings Limited (Кіпр).
Ще дружина шоумена володіє ТОВ «Зеларі Фіш».
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Ващенко Олександр Михайлович
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Грошові кошти - 30 млн грн
Нерухомість
Квартира 83,6 кв. м у Києві.
Ще одна столична квартира площею 101,7 кв. м належить Євдокії Ващенко.
Активи
Корпоративні права у восьми фірмах: «Міжнародний центр економіки та права» (100% капіталу), «Будівельно-інвестіцийна компанія «ВІК» (51%), «ТНК Українська нафтогазова група» (85%), «Вуд-Продакшен» (19%), «Міжнародна телерадіокомпанія «АВІ ТІВІ» (100%), «Ролан» (0,01%), «Парк Палац» (7%), «А-Тел» (85%).
У чотирьох компаніях («ТНК Українська нафтогазова група», «Міжнародна телерадіокомпанія «АВІ ТІВІ», «Вуд-Продакшен», «А-Тел») є кінцевим бенефіціаром.
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Балашов Геннадій Вікторович
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Грошові кошти - 26,67 млн грн.
Нерухомість
Три земельні ділянки загальною площею 0,14 га. Житловий будинок 466,90 кв. м.
Чотири квартири 480,10 кв. м, 238,40 кв. м, 240 кв. м, 58,80 кв. м.
Десять гаражів і три офіси.
У спільній власності Балашова із дружиною Наталією та донькою є ряд нерухомості у столиці.
Транспорт
Mercedes-Benz CL 500 2007 року випуску.
У дружини – Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 року.
У доньки Юлії - Lexus RX 270 2013 року.
Активи
Є кінцевим бенефіціаром у чотирьох фірмах: ТОВ «Лісники Сіті», ПП «Агентство нерухомості Липки», Oceanside Cottages LLC (США), A1A Oceanshore LLC (США).
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Тимошенко Юлія Володимирівна
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Грошові кошти - 22,21 млн грн
Нерухомість
Власної нерухомості Тимошенко не має.
Орендує в Козині дім сестри та користується чотирма ділянками, суміжними з цим домом.
Інші цінності
Ювелірні вироби Chanel, Dinh Van, Cartier, Chopard, Mikimoto.
У чоловіка Олександра Тимошенка - два годинника Vacheron Constantin та Corum.
Транспорт
У чоловіка – Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 року вта ГАЗ 14, 1983 року випуску.
Активи
Чоловік володіє двома підприємствами «Геофорс» та «Леді Ю».
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Шевченко Олександр Леонідович
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Грошові кошти - 17,27 млн грн
Нерухомість
В оренді у Шевченка будинок 193,3 кв. м, два офіси 113,7 кв. м і 50,2 кв. м в Івано-Франківській області.
В оренді офіс в Києві 318,2 кв. м.
У цивільної дружини Тетяни Шевченко - три ділянки загальною площею 0,36 га, нежитлове приміщення 237,2 кв. м в Івано-Франківській області.
Квартира 672,2 кв. м в Івано-Франківську.
В оренді - будинок 193,3 кв. м в Івано-Франківській області та квартира площею 324 кв. м. у Козині (Київська область).
Інші цінності
Наручні чоловічі годинники Breitling, Longines, Ulysse Nardin (2 шт.), Rolex.
У співмешканки - кільце з діамантом і годинник фірми Chopard.
Транспорт
В оренді Toyota Sequoia 2008 року, власником якого є ТОВ «Буковель».
Активи
Олександру Шевченку належить ТОВ «Горизонт», Тетяні Шевченко – ТзОВ «Галичина-Цукор».
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Смешко Ігор Петрович
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Грошові кошти - 17 млн грн.
Нерухомість
14 земельних ділянок загальною площею понад 7 га у селі с. Музичі під Києвом.
Будинок 406,6 кв. м у с. Музичі.
Квартира площею 37,7 кв. м у Києві.
25% власності на квартиру в 317,5 кв. м у Києві.
Незавершене будівництво двох будинків на 143,7 кв. м і 510 кв. м у селі Музичі.
Машономісце 16,3 кв. м у Києві.
Дружині Юлії належать ділянки площами 0,05 га (Фонтанка, Одеська область) і 0,87 га (Гореничі під Києвом).
Квартира площею 127,8 кв. м у смт Кореїз (Ялта).
25% квартири на 317,5 кв. м у Києві. Нежитлове приміщення площею 140,3 кв. м у Києві.
Три машиномісця у Києві.
Ще сім’я Смешко користується базою відпочинку площею 2269,1 кв.м і землею площею 1,2 га у селі Рибаківка Миколаївської області.
Транспорт
У дружини - Lexus RX 350 2011 року випуску, Lexus ES 250, 2016 року, Nissan Almera, 2008 року.
Активи
Смешко є власником ТОВ «Лагуна», дружина - ТОВ «Бізнес Консалтинг Центр».
|
Данилюк Олександр Володимирович
|
Грошові кошти - 11,7 млн грн
Нерухомість
У дружини Світлани Суродіної - дві земельні ділянки площею 0,1 га, гараж 106,3 кв. м (володіє 90%), квартири - 21 кв. м, 28,1 кв. м і житловий будинок - 80,5 кв. м – усе смт Гаспра (Крим).
Активи
Данилюк є кінцевим бенефіціаром і володіє 100% капіталу в ТОВ «Всеукраїнський центр сприяння підприємницькій діяльності», 100% капіталу в ТОВ «Інформаційне агентство «Гілдхолл», 100% капіталу в «Бленхейм технолоджіс ЛЛС».
Дружина є кінцевим бенефіціаром і має 100% капіталу в ТОВ «Скейн-Україна», 100% - у ПП «Атлант», 95% - у ТОВ «Так + груп», 50% - у ТОВ «Фірма Бекас ЛТД» і 100% - у «Скейн ЛТД».
|
Богословська Інна Германівна
|
Грошові кошти - 11 млн грн.
Нерухомість
У користуванні дві квартири площею 100 кв. м і 138,50 кв.м у Харкові та Києві відповідно.
Інші цінності
Ряд дорогоцінних ювелірних виробів: старовинне кільце з діамантом, кільце з діамантами, старовинні сережки з діамантами, старовинний перстень з топазами і діамантами, сережки з топазом і діамантами; сережки з чорними перлами, діамантами та рубіном, кольє з білих перлів, старовинне кольє з бурштином, три комплекти ювелірних виробів (перстень і сережки з бірюзою; сережки та перстень з рубінами, смарагдами і корундом; кільце та сережки з білими перлами і діамантами).
Старовинна індійська книжкова шафа, індійський журнальний стіл, диван, рояль, дві картини, комплект картин сучасних художників, комплект з двох бронзових столів, комплект італійських люстр.
Транспорт
Автомобіль Toyota Camry 2.5 AT Comfort (2R), 2017 року випуску.
Активи
Корпоративні права на дві компанії ТОВ «Юридична міжнародна служба» (99%) і ТОВ «Курсстенмаш» (100%), кінцевим бенефіціаром яких є Богословська.
|
Габер Микола Олександрович
|
Грошові кошти - 10,8 млн грн
Нерухомість
Чотири земельні ділянки загальною площею 1,71 га в Одеській області.
Дві квартири: 27,70 кв. м і 62 кв. м у Києві.
Житловий будинок 215 кв. м в Одеській області.
У дружини Олени Ніколаєвої - квартира 71,40 кв. м у Києві.
Дачний будиночок площею 41,70 кв. м у Києві.
Гараж 24 кв. м і спільна власність земельної ділянки площею 0,04 га в Києві.
Транспорт
У дружини - автомобіль Mitsubishi Lancer 2007 року випуску.
Активи
Габер володіє 60% капіталу і є кінцевим бенефіціаром в ТОВ «Експрес-кур'єр корпорейшн» і 5% в ТОВ «Автодорожнє підприємство «Тракт».
Є засновником газет «Експрес-кур'єр», «Політична кухня», «Дитяча газета», «Українського орнітологічного журналу», «У світі тварин», «Веселий Київ» і має авторське право на газету «Експрес-круїз».
|
Скоцик Віталій Євстафійович
|
Грошові кошти - 10,58 млн грн
Нерухомість
Житловий будинок площею 187,5 кв. м у селі Гатне (Київська область).
Дві земельні ділянки площею 0,2 га під Києвом. Спільна власність з дружиною Тетяною на квартиру в Києві загальною площею 67,4 кв. м.
У дружини - будинок площею 1419, 2 кв. м у селі Гатне.
Три земельні ділянки загальною площею 0,9 га.
Транспорт
Автомобіль Infiniti QX80 2015 року випуску.
У дружини - Vollswagen New Tiguan 2017 року.
|
Купрій Віталій Миколайович
|
Грошові кошти - 8 млн грн.
Нерухомість
Квартира 91,2 кв. м у Грузії.
Квартира 32 кв. м у смт Кореїз (Крим).
Магазин непродовольчих товарів з офісним приміщенням площею 290,9 кв. м у Кам’яському (Дніпропетровська область).
На праві користування - дачний будинок 60 кв. м (м. Кам’янське), В оренді квартира 131,2 кв. м у Києві.
У власності дружини Ірини квартира площею 63,4 кв. м. Кам’янське.
Транспорт
Автомобілі марок Chrysler Town Country 3.8 V6 2005 року випуску, Chrysler 300С 2005 року, Renault Logan 2012 року.
Мотоцикл Kawasaki 2000 року.
Яхта Bavaria 44 2001 року.
Причеп разом із гумовим човном Колібрі 2016 року.
|
Гриценко Анатолій Степанович
|
Грошові кошти - 5,5 млн грн
Нерухомість
У дружини Юлії Мостової - дві ділянки загальною площею 0,8 га.
Садовий будинок 347,4 кв. м у селі Українка (Київська область).
Чотири квартири 110,3 кв. м, 80,2 кв. м, 56,2 кв. м і 32,9 кв. м у Києві.
Транспорт
Автомобіль Volvo XC90, 2013 року випуску.
Водний засіб Yamaha VX700, 2006 року.
У дружини - автомобіль Toyota Raw4, 2016 року.
Активи
Юлія Мостова вказала корпоративні права у ТОВ «ЗН Груп» (41%), ТОВ «Видавничий дім «Ормос» (20%), ТОВ «Анкаріс» (20%), ТОВ «Комьюніті 8» (16,7%). Вона ж є кінцевим бенефіціаром цих підприємств.
|
Кривенко Віктор Миколайович
|
Грошові кошти - 4,47 млн грн.
Нерухомість
Садовий будинок 158,2 кв. м у с. Кийлів (Київська область).
Дві ділянки загальною площею 0,39 га у с. Головурів (Київська область).
Квартира площею 84,5 кв. м у Києві (у користуванні).
У дружини Олени Кривенко – земельна ділянка площею 0,1 га у с. Лісники (Київська область).
Інші цінності
Годинник Ulysse Nardin і меблі (кухня, спальня, передпокій).
Транспорт
Автомобіль Hyunday, 2007 року випуску.
Автомобіль Mercedes-Benz, 2007 року (у безоплатному користуванні).
У дружини - Lexus, 2008 року; Mini Cooper 2015 року випуску.
|
Садовий Андрій Іванович
|
Грошові кошти - 3,5 млн грн.
Нерухомість
У дружини Катерини Кіт-Садової - дві земельні ділянки загальною площею 0,1 га у Львові.
Житловий будинок 660,04 кв. м у Львові.
Земельна ділянка 0,004 га у Львові (в оренді).
Транспорт
У дружини - Merсedes-Benz, 2012 року і Skoda Kodiaq, 2017 року
Активи
Катерина Кіт-Садова є кінцевим бенефіціаром 10 фірм, серед яких Інтернет-видання Zaxid.net, радіостанції «Люкс», «Континент», радіо «Великих доріг».
|
Петров Володимир Володимирович
|
Грошові кошти - 3,5 млн грн
Нерухомість
Три ділянки загальною площею 0,3 га у Київській області.
Житловий будинок 246,6 кв. м у Бучі (Київська область).
Квартира 72,8 кв. м. у Києві.
У дружини Тетяни Петрової - дві ділянки загальною площею 2 га у Київській і Кіровоградській області.
Садовий будинок 134,9 кв. м у селі Бабинці під Києвом.
Інші цінності
Картина Олеся Подеревянського «Мусасі».
Транспорт
Автомобілі Porsche Panamera turbo, 2010 року випуску і Chevrolet Camaro RS, 1969 року.
У дружини – Porsche Cayenne, 2011 року.
Активи
Петров є кінцевим бенефіціаром у п’яти компаніях: «Біендді», «Няшні кицьки», «Блек Вінг Фундешин», «Колесот», «Люмпен продакшн».
|
Соловйов Олександр Миколайович
|
Грошові кошти - 2,1 млн грн.
Нерухомість
Будинок площею 18 кв. м у Покровську (Донецька область).
Земельна ділянка площею 0,04 га у Покровську (Донецька область).
У дружини Аліни - квартира 300,4 кв. м у Києві.
Два машиномісця у столиці.
Міська лазня площею 532,7 кв. м у Покровську.
Нежитлова будівля 217,7 кв. м в Алупці (Крим). Орендує 0,1 га землі у Покровську.
Транспорт
У дружини - автомобіль Audi Q7, 2013 року випуску.
Активи
Не декларував.
|
Новак Андрій Яремович
|
Грошові кошти - 1,8 млн грн
Нерухомість
Дві ділянки площею 0,1 га у і недобудований будинок 243 кв. м у селі Таценки під Києвом.
|
Кармазін Юрій Анатолійович
|
Грошові кошти - 1,8 млн грн.
Нерухомість
Два гаражі в Одесі та Києві.
Земельна ділянка 0,09 га у селі Ходосівка під Києвом.
У дружини дві ділянки загальною площею 0,2 га в Одеській області.
У спільній власності сім’ї Кармазіних – квартира 140,5 кв. м в Одесі і квартира 124,5 кв. м в Києві.
Інші цінності
Чотири годинники «Ракета», Parmigiani Fleurier, Kleynod Gold, Audemars Piguet.
Транспорт
Volkswagen Passat B7 2012 року випуску, Lexus es350, 2010 року, Hummer h3 2007 року випуску.
У дружини - Honda CR-V 2007 року випуску.
Активи
Кармазін є кінцевим бенефіціаром у ТОВ Агентство по профілактиці правопорушень «Фелікс і К».
|
Добродомов Дмитро Євгенович
|
Грошові кошти - 1,7 млн грн
Нерухомість
Квартира 139,20 кв. м у Львові.
Частина квартири (37,5%) площею 53,7 кв. м у Львові. Кватира 148,1 кв. м у Львові (у користуванні).
Квартиру 92,70 кв. м у Києві (в оренді).
Транспорт
Автомобіль Skoda Octavia А5 2012 року випуску (належить третій особі).
Активи
Володіє 5970 акціями ПАТ «Львівметал».
|
Журавльов Василь Миколайович
|
Грошові кошти - 1,14 млн грн
Нерухомість
Житловий будинок 144,3 кв. м у смт Старий Крим (Донецька область).
У дружини Вікторії – квартира 163,5 кв. м у Маріуполі (Донецька область).
Два нежилих приміщень загальною площею 296 кв. м у Маріуполі – у власності дружини і матері.
Інші цінності
Два наручних швейцарських годинника Hublot і Patek Philippe.
У дружини - два годинники Hublot і Cartier.
Ювелірні вироби: кольє з коштовним камінням, сережки з коштовним камінням, каблучка з коштовним камінням, сережки з коштовним камінням.
Активи
Журавльов володіє 20% статутного капіталу ТОВ «Окмар-Восток». Вказав матір Аллу Журавльову кінцевим бенефіціаром ТОВ «М.О.Р.Е. Партнерс».
|
Гнап Дмитро Володимирович
|
Грошові кошти - 1,1 млн грн.
Нерухомість
Квартира 36 кв. м. у Києві (спільна власність з дружиною).
У дружини Наталії Пономарьової - квартира 67,5 кв. м у селі Софіївська Борщагівка Київської області.
Транспорт
У дружини - Hyundai Accent 2014 року
|
Безсмертний Роман Петрович
|
Грошові кошти - 1,2 млн грн
Нерухомість
Три земельні ділянки загальною площею 2,2 га на Київщині.
Житловий будинок 100 кв. м у с. Мотижин (Київська область).
У дружини Тетяни Мокріді – квартира 172 кв. м у Києві.
Житловий будинок 129 кв. м у Вінниці (спільна власність).
Два машиномісця у Києві.
Земельна ділянка 0,07 га у Вінниці (спільна власність).
Земельна ділянка 0,1 га у с. Блиставиця (Київська область) – у користуванні.
Інші цінності
Колекція старовинних книг.
У дружини - годинник Chopard.
Транспорт
Mersedes-Benz S 500 2005 року випуску.
Активи
Безсмертний має корпоративні права в науково-виробничому підприємстві «Система» (14% від капіталу) і в Інституті політичних технологій (17,5%). Кінцевим бенефіціарним власником Інституту є дружина екс-нардепа.
|
Кива Ілля Володимирович
|
Грошові кошти - 1,1 млн грн
Нерухомість
Квартира 49,1 кв. м у Києві.
Квартира 43 кв. м у Києві (безкоштовно проживає).
Гараж площею 394,5 кв. м і жомова яма площею 394,5 кв. м – в місті Заводське (Полтавська область).
Земельна ділянка площею 0,1 га в селі Соснівка (Полтавська область).
|
Мороз Олександр Олександрович
|
Грошові кошти - 1 млн грн
Нерухомість
Квартира 112,6 кв. м у Києві (спільна власність з дружиною Валентиною).
Активи
Власник ТОВ «Редакція газети «Селянська правда від Івана Бокого».
|
Кошулинський Руслан Володимирович
|
Грошові кошти - 504,7 тис. грн
Нерухомість
Житловий будинок 235,4 кв. м у Львові.
Земельна ділянка 0,03 га у Львові.
Недобудовані: гараж 45 кв. м, теплиця 41 кв. м і альтанка 18 кв. м - все у Львові.
Транспорт
У дружини Марії - автомобіль Nissan LEAF 2013 року.
|
Кривонос Сергій Григорович
|
Грошові кошти - 486 тис. грн
Нерухомість
Квартира 84,5 кв. м у Хмельницькому (у користуванні).
|
Каплін Сергій Миколайович
|
Грошові кошти - 473 тис. грн
Нерухомість
Житловий будинок 84,2 кв. м у Полтаві (у користуванні).
Житловий будинок 203,90 кв. м у Києві (в оренді).
Транспорт
Автомобіль Kia Magentis, 2007 року випуску.
|
Ригованов Руслан Олександрович
|
Грошові кошти - 483 тис. грн
Нерухомість
У дружини Вікторії – квартира 82,8 кв. м і офіс 16 кв. м у Горлівці (Донецька область).
Транспорт
У дружини Вікторії – Chevrolet Tacuma 2007 року випуску і ГАЗ 1996 року.
Активи
Дружина є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Донбасземлересурс» і ТОВ «Торговий дім «Український фарфор».
|
Литвиненко Юлія Леонідівна
|
Грошові кошти - 416 тис. грн
Нерухомість
Квартира 71,60 кв. м у Києві.
Транспорт
Автомобіль Volkswagen Tiguan 2013 року випуску.
|
Тимошенко Юрій Володимирович
|
Грошові кошти - 272,5 тис. грн
Нерухомість
Земельна ділянка 0,08 га у Коломиї (Івано-Франківська область).
Орендує квартиру у Києві 66,2 кв. м.
У дружини Зоряни – ділянка площею 0,06 га у Коломиї.
Офіс-магазин 174,4 кв. м у Коломиї.
Земельна ділянка 0,01 га у Коломиї – в оренді.
У спільній власності подружжя будинок з господарськими будівлями та спорудами площею 136,8 кв. м у Коломиї.
|
Наливайченко Валентин Олександрович
|
Грошові кошти - 39 тис. грн
Нерухомість
Земельна ділянка 0,1 га у с. Михайлівка-Рубежівка (Київська область).
У дружини Олени – садовий будинок 357 кв. м у с. Рожни (Київська область).
Квартира площею 379,4 кв. м у Києві.
Дві земельні ділянки загальною площею 0,3 га у Київській області.
Машономісце площею 16,9 кв. м у Києві.
Квартира площею 72,9 кв. м у Києві (у спільній власності).
Активи
Дружина Наливайченка вказала наявність цінних паперів, але не надала інформацію про їх кількість та назву підприємства.
Постскриптум
Привертає увагу досить неординарний факт — задекларовані доходи 16 з 44 кандидатів у президенти та членів їхніх сімей не дотягують до позначки 2,5 млн грн, саме таку суму вимагає виборче законодавство внести для застави усіх охочих позмагатися за посаду глави держави. Зрозуміло, що у пересічного виборця з’являється слушне запитання: «Звідки ж гроші на заставу?».
Тут можна застосувати залізний аргумент: мовляв, більшість із тих, хто бореться за президентську владу, мають впливових і забезпечених друзів, знайомих, однопартійців, рідних або близьких людей, які могли скинутися. Якби не одне «але».
Центральна виборча комісія 7 лютого звернулася до Національної поліції з проханням перевірити документи, подані для реєстрації кандидатом на пост президента України Володимиром Олійником через довірителя. Пан Олійник – колишній нардеп від Партії регіонів, який 2014 року виїхав з України до Росії, де створив, так званий «Комітет спасіння України».
Одна з претензій ЦВК стосувалася саме походження коштів для грошової застави, внесених за кандидата у президенти Олійника чотирма особами.
«Комісія окремо звертає увагу, що оскільки кошти, які надійшли на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії від Відомого М. М., Мартиненка О. Ф., Олійника Д. В. та Чорнобильського С. В., було внесено не кандидатом на пост президента України і не партією, яка висунула кандидата на пост президента України, вони не є грошовою заставою в розумінні закону…», — зазначено у постанові ЦВК від 7 лютого.
Колишній керівник Комітету виборців України, а нині народний депутат Ігор Попов вважає, що підвищувати планку для грошової застави на президентські вибори, неможливо. Також відпадає варіант збору підписів виборців, оскільки раніше це пробували зробити, водночас «перевірити навіть по 100 тисяч підписів за 40 кандидатів протягом тижня просто неможливо, все одно будуть фальсифікації».
«Як варіант можна розглядати ідею збору підписів на підтримку кандидата від чинних депутатів Верховної та місцевих рад. Наприклад, 20 депутатів парламенту та 500 — місцевих рад. Якщо кандидат солідний, то він матиме або підтримку розгалуженої партійної структури, або зможе загітувати на свою підтримку 520 політично грамотних осіб. Чи все-таки це остаточно законсервує політикум?», – ставить риторичне запитання політик.
Віталій Тараненко, для «Главкома»