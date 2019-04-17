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    Президент Польщі пообіцяв позбутися пострадянських військових літаків

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    <p>Анджей Дуда нагадав, що вже зараз витрати на армію в Польщі становлять 2% від рівня ВВП</p> - Президент Польщі пообіцяв позбутися пострадянських військових літаків

    Анджей Дуда нагадав, що вже зараз витрати на армію в Польщі становлять 2% від рівня ВВП

    Президент Дуда висловив сподівання, що Польща зможе закупити американські літаки F-35

    Польща відмовиться від військових літаків пострадянської епохи і купить найновішу військову техніку.

    Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

    «Ми хочемо, аби польська авіація могла повністю відмовитися від пострадянських літаків і щоб можна було літати на найкращих літаках, які є у світі»,- наголосив він.

    Під час зустрічі з військовослужбовцями 1-ї бази військово-транспортної авіації у Варшаві, він висловив сподівання, що Польща зможе закупити американські літаки F-35.

    «Це дуже амбіційна програма, дуже коштовна. Ми намагатимемося виторгувати якнайкращі умови», - наголосив президент.

    Дуда нагадав, що вже зараз витрати на армію в Польщі становлять 2% від рівня ВВП, а в 2030 році вони мають зрости до 2,5%.

    Водночас польський лідер висловив сподівання, що у випадку нормального економічного розвитку цей рівень буде можливість досягнути вже в 2024 році.

    До  слова, впродовж останнього року в Польщі сталося кілька аварій літаків типу МіГ-29.

    Нагадаємо, у Польщі екс-командувача збройними силами звинуватили у привласненні цінного майна
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