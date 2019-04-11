  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Польщі екс-командувача збройними силами звинуватили у привласненні цінного майна

    • Розсилка
    Обвинуваченим загрожує&nbsp;до 10 років позбавлення волі - У Польщі екс-командувача збройними силами звинуватили у привласненні цінного майна
    Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі

    Звинувачення були пред'явлені ще двом військовослужбовцям, - ЗМІ

    Колишньому командувачу збройними силами Польщі генерал-лейтенанту Леху Маєвському пред'явлені звинувачення в незаконному привласненні цінного майна під час організації «Авіашоу» в Радомі. Про це повідомляє «Радіо Польща».

    Читайте також

    Згідно з інформацією видання, за словами прес-секретаря Окружної прокуратури у Варшаві Лукаша Лапчіньского, звинувачення були пред'явлені ще двом військовослужбовцям.

    «Звинувачення стосуються скоєння злочинів, пов'язаних з перевищенням службових повноважень з метою отримання матеріальної вигоди і незаконного привласнення цінного майна. Підозрювані не визнали своєї провини. Прокурор застосував щодо них запобіжний захід у вигляді майнових гарантій, один з підозрюваних - Даріуш М. - відсторонений від посади», - повідомив Лукаш Лапчіньскій.

    Додамо, що обвинувачені були затримані 9 квітня у зв'язку з порушеннями під час організації «Авіашоу» в Радомі в 2010-2015 роках. За вищевказані злочини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Польщі вшанували пам'ять жертв Смоленської трагедії. Президент Польщі Анджей Дуда спільно з дочкою трагічно загиблої президентської пари помолився перед могилою Лєха та Марії Качинських на Вавелі у Кракові.

    Також повідомлялося, що посол Польщі подивився Суспільне ТБ в Україні і побачив... російську пропаганду.

    Читайте також
    ЗМІ Польща авіашоу арешт посол військові Анджей Дуда президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ