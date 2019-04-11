У Польщі екс-командувача збройними силами звинуватили у привласненні цінного майна



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Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі

Звинувачення були пред'явлені ще двом військовослужбовцям, - ЗМІ

Колишньому командувачу збройними силами Польщі генерал-лейтенанту Леху Маєвському пред'явлені звинувачення в незаконному привласненні цінного майна під час організації «Авіашоу» в Радомі. Про це повідомляє «Радіо Польща».

Згідно з інформацією видання, за словами прес-секретаря Окружної прокуратури у Варшаві Лукаша Лапчіньского, звинувачення були пред'явлені ще двом військовослужбовцям.

«Звинувачення стосуються скоєння злочинів, пов'язаних з перевищенням службових повноважень з метою отримання матеріальної вигоди і незаконного привласнення цінного майна. Підозрювані не визнали своєї провини. Прокурор застосував щодо них запобіжний захід у вигляді майнових гарантій, один з підозрюваних - Даріуш М. - відсторонений від посади», - повідомив Лукаш Лапчіньскій.

Додамо, що обвинувачені були затримані 9 квітня у зв'язку з порушеннями під час організації «Авіашоу» в Радомі в 2010-2015 роках. За вищевказані злочини їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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