Президент призначив стипендії 11 українським політв'язням
Стипендії призначено на період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення
Бранці Кремля отримають стипендії імені Левка Лук’яненка
Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка 11 українським політв'язням.
Про це сказано в указі глави держави.
На період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення стипендії отримають:
- Олексій Бессарабов;
- Валентин Виговський;
- Павло Гриб;
- Володимир Дудка;
- Микола Карпюк;
- Станіслав Клих;
- Олександр Кольченко;
- Євген Панов;
- Олексій Сизонович.
Також президент призначив стипендії строком на один рік двом політв'язням, які вже вийшли на свободу:
- Геннадію Афанасьєву;
- Юрію Яценку.
Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні.
У травні 2019 року він призначив держстипендії Сенцову, Сущенку і Балуху.