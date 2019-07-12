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    Президент призначив стипендії 11 українським політв'язням

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    Стипендії призначено на&nbsp;період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення - Президент призначив стипендії 11 українським політв'язням
    Стипендії призначено на період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення

    Бранці Кремля отримають стипендії імені Левка Лук’яненка

    Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка 11 українським політв'язням.

    Про це сказано в указі глави держави.

    На період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення стипендії отримають:

    • Олексій Бессарабов;
    • Валентин Виговський;
    • Павло Гриб;
    • Володимир Дудка;
    • Микола Карпюк;
    • Станіслав Клих;
    • Олександр Кольченко;
    • Євген Панов;
    • Олексій Сизонович.

    Також президент призначив стипендії строком на один рік двом політв'язням, які вже вийшли на свободу:

    • Геннадію Афанасьєву;
    • Юрію Яценку.

    Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні.

    У травні 2019 року він призначив держстипендії Сенцову, Сущенку і Балуху.

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