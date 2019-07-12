Президент призначив стипендії 11 українським політв'язням



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Стипендії призначено на період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення

Бранці Кремля отримають стипендії імені Левка Лук’яненка

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук’яненка 11 українським політв'язням.

Про це сказано в указі глави держави.

На період незаконного затримання, утримання і протягом одного року після звільнення стипендії отримають:

Олексій Бессарабов;

Валентин Виговський;

Павло Гриб;

Володимир Дудка;

Микола Карпюк;

Станіслав Клих;

Олександр Кольченко;

Євген Панов;

Олексій Сизонович.

Також президент призначив стипендії строком на один рік двом політв'язням, які вже вийшли на свободу:

Геннадію Афанасьєву;

Юрію Яценку.

Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко заснував премію імені Лук’яненка для українців, які перебувають в російському полоні.

У травні 2019 року він призначив держстипендії Сенцову, Сущенку і Балуху.