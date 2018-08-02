Суддя ліквідованого Вищого спецсуду Іваненко вважає необ'єктивним кваліфікаційний відбір до Верховного суду



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Суддя аргументувала свою думку тим, що правила оцінювання змінювалися по ходу всього конкурсу

Суддя ліквідованого Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Юлія Іваненко вважає необ'єктивним кваліфікаційний відбір до Верховного суду.

Про це вона заявила в інтерв'ю Українським Новинам.

«На мою думку, немає», - відповіла Іваненко на запитання, чи було кваліфікаційне оцінювання суддів до Верховного суду об'єктивним.

Суддя аргументувала свою думку тим, що правила оцінювання змінювалися по ходу всього конкурсу.

Спочатку оцінки з теорії та практики судочинства виставлялися окремо, і той, хто не отримав необхідний бал по теорії, не допускався на здачу практики, як і сталося з Іваненко. У той же час в нормативній базі було зазначено, що теорія і практика - це перший етап кваліфікації, і відповідно судді готувалися до того, що оцінка за проходження цих тестів повинна бути спільна.

«Я оскаржила рішення ВККС про недопуск до етапу здачі практики. Мені відмовили. Хоча вже скоро ВККС змінила свій підхід, і заради деяких потрібних суддів об'єднала оцінки за теорію і практику. І завдяки цьому рішенню в ВС за сумарною кількістю балів з теорії та практики потрапили багато суддів», - зазначила Іваненко.

Також вона повідомила, що комісія відмовилася пред'явити їй аркуш з відповідями, заявивши, що він знищений, що, на думку Іваненко, є порушенням.

Як повідомлялося, в жовтні 2016 року судді Верховного Суду звернулися до Конституційного Суду з приводу неконституційності, на їхню думку, окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Судді в поданні вказали на неможливість ліквідації Верховного Суду, але Конституційний Суд мовчить, а 6 місяців з моменту початку розгляду (з 21 листопада 2017 року) вже минули.