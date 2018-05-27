Президент УЄФА назвав відмінною організацію фіналів Ліги чемпіонів у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Чеферін та Віталій Кличко

Мер столиці подякував правоохоронцям за злагоджену і професійну роботу

Київ, успішно провівши фінал Ліги чемпіонів, довів, що може організовувати заходи світового рівня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко коментуючи те, наскільки місто впоралося з проведенням великого футбольного свята.

«Сьогодні я можу сказати, що все відбулося дуже добре. Так, ми хвилювалися, адже подій подібного рівня в Києві, в Україні до цього не відбувалося, - відзначив Кличко. - Але ми доклали всіх зусиль, ретельно готувалися, і ми впоралися», - наводить слова Кличка його прес-служба.

Мер столиці подякував правоохоронцям за злагоджену і професійну роботу. «Я дякую і керівництву МВС, Національній поліції, СБУ за їхню роботу під час такої великої події. Дякую кожному правоохоронцю, який забезпечував порядок у місті. Це було надзвичайно важливо», - наголосив Кличко.

Сьогодні мер зустрівся з президентом УЄФА Александром Чеферіном і обговорив з ним підсумки проведення фіналу Ліги чемпіонів. Чеферін відзначив високий рівень організації усіх заходів.

«Хотів би подякувати Києву і меру Кличку за відмінну організацію фінальних матчів Ліги чемпіонів, - відзначив президент УЄФА. - Не треба забувати, що це - найбільша спортивна подія світового рівня, яку нелегко організувати. І вчора, і в попередні дні не було жодної помилки. Спасибі за все. Дякую за гостинність. Я переконаний, принаймні половина вболівальників повернуться до Києва знову», - відзначив Александр Чеферін.

Він також зазначив, якщо місто змогло прийняти таку велику подію, як фінал Ліги чемпіонів, воно зможе організувати будь-яку подію. «Фінал Ліги чемпіонів - це найбільша подія, тому ви точно зможете», - сказав президент УЄФА.

Володимир Кличко влаштував сьогодні для Александра Чеферіна екскурсію в музей братів Кличків.

Нагадаємо, що мадридський «Реал» виграв фінал Ліги чемпіонів в Києві.