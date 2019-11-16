Президент Володимир Зеленський підписав закон про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром
Україна і Кіпр не застосовуватимуть подвійного оподаткування
Закон про уникнення подвійного оподаткування дозволить боротися з ухиленням сплати податків на доходи
Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0003 «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи», пише «Укрінформ» з посиланням на сайт Верховної Ради.
Як зазначається, законопроєкт 5 листопада підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, того ж дня документ передали на підпис главі держави.