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    Президент Володимир Зеленський підписав закон про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром

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    Україна і Кіпр не застосовуватимуть подвійного оподаткування - Президент Володимир Зеленський підписав закон про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром
    Україна і Кіпр не застосовуватимуть подвійного оподаткування

    Закон про уникнення подвійного оподаткування дозволить боротися з ухиленням сплати податків на доходи

    Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0003 «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи», пише «Укрінформ» з посиланням на сайт Верховної Ради.

    Як зазначається, законопроєкт 5 листопада підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, того ж дня документ передали на підпис главі держави.

    «Проєкт Закону затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи», — йдеться у пояснювальній записці.
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    податки Кіпр
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