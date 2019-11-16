Президент Володимир Зеленський підписав закон про уникнення подвійного оподаткування з Кіпром



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Україна і Кіпр не застосовуватимуть подвійного оподаткування

Закон про уникнення подвійного оподаткування дозволить боротися з ухиленням сплати податків на доходи

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №0003 «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи», пише «Укрінформ» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Як зазначається, законопроєкт 5 листопада підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, того ж дня документ передали на підпис главі держави.

«Проєкт Закону затверджує завершення внутрішніх державних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом про внесення змін до Конвенції між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи», — йдеться у пояснювальній записці.