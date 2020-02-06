Президент затвердив нову організаційну структуру Держбюро розслідувань



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У структурі ДБР залишається сім територіальних управлінь

Згідно указу глави держави, змінилася структура центрального апарату ДБР

Президент України Володимир Зеленський 5 лютого підписав указ № 41/2020, яким затвердив організаційну структуру Державного бюро розслідувань.

Так, змінилася структура центрального апарату ДБР. Зокрема, у складі Бюро будуть утворені:

Головне слідче управління

Головне оперативне управління

Головне оперативно-технічне управління

Управління внутрішнього контролю

Управління забезпечення особистої безпеки

Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках

Управління правового забезпечення

Управління міжнародного співробітництва

Управління кадрової роботи та державної служби

Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації

Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку

Управління забезпечення діяльності

Управління інформаційних технологій

Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення

Патронатна служба.

Також, відповідно до указу глави держави, в структурі ДБР залишається сім територіальних управлінь, розташованих в містах:

Львові,

Хмельницькому,

Миколаєві,

Мелітополі,

Полтаві,

Краматорську,

Києві.

При ДБР також будуть створені Інститут підготовки кадрів Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань.

Указ набув чинності з дня його опублікування.