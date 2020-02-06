Президент затвердив нову організаційну структуру Держбюро розслідувань
У структурі ДБР залишається сім територіальних управлінь
Згідно указу глави держави, змінилася структура центрального апарату ДБР
Президент України Володимир Зеленський 5 лютого підписав указ № 41/2020, яким затвердив організаційну структуру Державного бюро розслідувань.
Так, змінилася структура центрального апарату ДБР. Зокрема, у складі Бюро будуть утворені:
- Головне слідче управління
- Головне оперативне управління
- Головне оперативно-технічне управління
- Управління внутрішнього контролю
- Управління забезпечення особистої безпеки
- Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках
- Управління правового забезпечення
- Управління міжнародного співробітництва
- Управління кадрової роботи та державної служби
- Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації
- Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку
- Управління забезпечення діяльності
- Управління інформаційних технологій
- Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації
- Відділ організаційно-аналітичного забезпечення
- Патронатна служба.
Також, відповідно до указу глави держави, в структурі ДБР залишається сім територіальних управлінь, розташованих в містах:
- Львові,
- Хмельницькому,
- Миколаєві,
- Мелітополі,
- Полтаві,
- Краматорську,
- Києві.
При ДБР також будуть створені Інститут підготовки кадрів Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань.
Указ набув чинності з дня його опублікування.