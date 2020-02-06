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    Президент затвердив нову організаційну структуру Держбюро розслідувань

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    У структурі ДБР залишається сім територіальних управлінь - Президент затвердив нову організаційну структуру Держбюро розслідувань
    У структурі ДБР залишається сім територіальних управлінь

    Згідно указу глави держави, змінилася структура центрального апарату ДБР

    Президент України Володимир Зеленський 5 лютого підписав указ № 41/2020, яким затвердив організаційну структуру Державного бюро розслідувань.

    Так, змінилася структура центрального апарату ДБР.  Зокрема, у складі Бюро будуть утворені:

    • Головне слідче управління
    • Головне оперативне управління
    • Головне оперативно-технічне управління
    • Управління внутрішнього контролю
    • Управління забезпечення особистої безпеки
    • Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках
    • Управління правового забезпечення
    • Управління міжнародного співробітництва
    • Управління кадрової роботи та державної служби
    • Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації
    • Управління фінансової діяльності та бухгалтерського обліку
    • Управління забезпечення діяльності
    • Управління інформаційних технологій
    • Відділ по роботі з громадськістю та засобами масової інформації
    • Відділ організаційно-аналітичного забезпечення
    • Патронатна служба.

    Також, відповідно до указу глави держави, в структурі ДБР залишається сім територіальних управлінь, розташованих в містах:

    • Львові,
    • Хмельницькому,
    • Миколаєві,
    • Мелітополі,
    • Полтаві,
    • Краматорську,
    • Києві.

    При ДБР також будуть створені Інститут підготовки кадрів Державного бюро розслідувань та Науково-дослідний інститут судових експертиз Державного бюро розслідувань.

    Указ набув чинності з дня його опублікування.

    Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань президент
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