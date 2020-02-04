Труба проти Зеленського: Верховний суд придумав, як захистити президента



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Президент Володимир Зеленський і колишній директор ДБР Роман Труба

Ексдиректор ДБР планує поновитися на посаді через суд

Верховний суд повернув позовну заяву колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, який мав намір судитися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 30 січня.

27 січня ексдиректор ДБР через свого адвоката подав позов, в якому просив визнати протиправним і нечинним Указ президента України від 27 грудня 2019 року №960/2019 «Про звільнення Романа Труби з посади директора Державного бюро розслідувань» і поновити його на цій посаді.

Однак суд дійшов висновків, що позов Труби об`єднав вимоги як до президента України, які підсудні Верховному суду як суду першої інстанції, так і до Державного бюро розслідувань, що підсудні Окружному адміністративному суду Києва. А це суперечить приписам частини п`ятої статті 172 КАС України, де сказано, що не допускається об`єднання в одне провадження кількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам.

«Посилання позивача на можливість одночасного розгляду позовних вимог до президента України та Державного бюро розслідувань з огляду на вимоги статті 21 КАС України, оскільки за вибором позивача судом першої інстанції є Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду, суд вважає безпідставними. Об`єднання в одне провадження заявлених позовних вимог, частина яких підсудна Верховному суду як суду першої інстанції, а інша - Окружному адміністративному суду Києва, за правилами вказаної статті не передбачено. Аналогічна правова позиція неодноразово висловлювалася Великою Палатою Верховного суду», - наголошується в судовій ухвалі.

Як повідомляв «Главком», колишній керівник ДБР написав у Telegram, що його зняття з посади було політичним рішенням, «яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп».

«Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку», - додав Роман Труба.

Нагадаємо, що на початку грудня 2019 року Верховна Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань. 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав зміни до закону про ДБР. З набранням чинності закону, директор та заступники достроково припиняють повноваження.

27 грудня Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив народну депутатку зі фракції «Слуга народу», голову комітету Верховної Ради України з питань правової політики Ірину Венедіктову тимчасовим виконувачем обов’язків директора відомства.

Нагадаємо, що детективи Національного Антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 369-2 ч.2 ККУ (Зловживання впливом). Суть кримінальної справи стосується фігурантів опублікованих записів розмов у кабінеті Романа Труби, які свідчать про незаконне втручання в роботу правоохоронних органів з боку Офісу президента України. Йдеться про ймовірні розмови ексдиректора ДБР Труби з керівником Офісу президента Богданом та його заступником Смирновим.

Крім цього, за час керівництва ДБР паном Трубою було відкрито понад 10 кримінальних проваджень проти експрезидента Петра Порошенка на підставі заяв колишнього заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портонова. Остання із таких заяв стосувалася ймовірної державної зради під час підписання Мінських угод.

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