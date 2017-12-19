Президента Молдови Додона відсторонено від посади

Додон тимчасово втратив повноваження за рішенням Конституційного суду Молдови

У вівторок, 2 січня, Конституційний суд Молдови на вимогу групи депутатів від правлячої коаліції тимчасово припинив повноваження президента Ігоря Додона. Конституційний суд ухвалив, що обов'язки президента тимчасово переходять до голови парламенту або прем'єр-міністру. У найближчі дні один з них підпише укази про призначення нових членів уряду.



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Ігор Додон

Додон тимчасово втратив повноваження за рішенням Конституційного суду Молдови

У вівторок, 2 січня, Конституційний суд Молдови на вимогу групи депутатів від правлячої коаліції тимчасово припинив повноваження президента Ігоря Додона.

Конституційний суд ухвалив, що обов'язки президента тимчасово переходять до голови парламенту або прем'єр-міністру. У найближчі дні один з них підпише укази про призначення нових членів уряду.

Наприкінці грудня депутати від правлячої коаліції звернулися до КС від імені комісії парламенту з юридичних питань, призначень та імунітету із запитом, в якому просили «констатувати обставини, за яких необхідне тимчасове виконання обов'язків президента головою парламенту або прем'єр-міністром».

Депутати обґрунтували свою заяву тим, що Додон повторно відхилив пропозицію прем'єр-міністра Павла Філіпа про призначення сімох членів уряду замість міністрів, звільнених з посад тижнем раніше.

За пропозицією Філіпа Додон звільнив від займаних посад шість з дев'яти міністрів уряду. Додон відхилив запропоновані Філіпом кандидатури членів уряду - п'яти міністрів і двох віце-прем'єрів. Він заявив, що ні за яких умов не підпише укази про призначення. Напередодні Нового року Додон повторно відхилив запропоновані кандидатури.

Згідно із законодавством Молдови, президент може відхилити запропоновані кандидатури, але тільки один раз. Якщо прем'єр повторно висуває того самого кандидата, президент зобов'язаний підписати указ про призначення. Якщо президент і після повторного висунення не підпише указ, то відповідні повноваження президента переходять до голови парламенту, який може підписати укази замість президента.

Відповідно до цієї процедури був призначений новий міністр оборони Молдови Євген Стурза, кандидатура якого була двічі відхилена президентом.

Для передачі повноважень президента голові парламенту або прем'єр-міністру необхідно звернутися в Конституційний суд, який, після розгляду запиту, приймає рішення про тимчасове відсторонення президента від посади і делегування повноважень.

Джерело: Інтерфакс-Україна