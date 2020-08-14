Прибідняється? Путін оприлюднив свою декларацію



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Володимир Путін показав свої статки

Якщо вірити офіційній декларації Путіна, то президент РФ має дві квартири, два гаражі, дві «Волги», автівку «Нива» та причіп «Скіф»

Президент РФ Володимир Путін оприлюднив інформацію про свої доходи у 2019 році. Декларація російського президента опублікована на сайті Кремля.

Згідно з оприлюдненими даними, за 2019 рік Путін заробив 9,726 мільйона рублів. У власності російського президента є квартира площею 77 квадратних метрів і гараж (18 квадратних метрів). Також за Путіним числяться квартира площею 153,7 квадратних метрів і гаражне місце площею 18 квадратів.

Серед транспортних засобів за Путіним офіційно закріплені: два автомобіля ГАЗ 21М ( «Волга»), «Нива» і автомобільний причіп «Скіф».

Рік тому Володимир Путін повідомляв, що заробив 8,64 мільйона рублів, тоді його офіційний дохід впав майже на 10 мільйонів. Торік він також декларував дві квартири, гараж і машино-місце. У парку президента РФ новинок за рік не з'явилося.

Нагадаємо, у 2007 році російський політтехнолог Станіслав Бєлковський оцінив багатство президента РФ у 40 мільярдів доларів. За його оцінкою, Путін таємно контролював 37% акцій «Сургутнафтогазу», 4,5% - «Газпрому» і щонайменше 75% компанії Геннадія Тимченка Gunvor. Розслідування ЦРУ, на яке посилається New York Times, підтверджувало цей висновок.

У 2012 році Бєлковський припустив, що багатство Путіна зросла до 70 мільярдів доларів.

У тому ж році Борис Нємцов і Леонід Мартинюк опублікували доповідь «Життя раба на галерах», в якому стверджувалося, що Путін володіє 20 палацами і віллами, 43 літаками, різними яхтами (включаючи подаровану Романом Абрамовичем яхту вартістю 35 мільйонів доларів) і колекцією коштовних наручних годинників.

У 2017 році глава фонда Hermitage Capital Вільям Браудер на слуханнях в комітеті Сенату США заявив, що вважає Володимира Путіна найбагатшою людиною в світі. Він оцінив майновий стан Путіна у 200 мільярдів доларів.