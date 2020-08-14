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    Думки вголос

    Які цілі ставить перед собою Путін в Білорусі

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Два диктатори &ndash; російський та білоруський, які правлять в своїх країнах більше двох десятеліть - Які цілі ставить перед собою Путін в Білорусі
    Два диктатори – російський та білоруський, які правлять в своїх країнах більше двох десятеліть

    Тільки прибравши Лукашенка, Білорусь зможе відстояти свою незалежність

    Мовою оригіналу

    Цели Путина в Беларуси

    В Беларуси сейчас борются три силы, имеющие разные цели:

    1) Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка;

    2) Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской;

    3) Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировов его. Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию. А именно это - истинная цель Путина.

    Поэтому только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія Олександр Лукашенко Путін Андрій Санніков
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