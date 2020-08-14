Які цілі ставить перед собою Путін в Білорусі

Два диктатори – російський та білоруський, які правлять в своїх країнах більше двох десятеліть

Тільки прибравши Лукашенка, Білорусь зможе відстояти свою незалежність

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Цели Путина в Беларуси

В Беларуси сейчас борются три силы, имеющие разные цели:

1) Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка;

2) Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской;

3) Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировов его. Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию. А именно это - истинная цель Путина.

Поэтому только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость.

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Джерело: блог Ігора Ейдмана

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