Які цілі ставить перед собою Путін в Білорусі
Тільки прибравши Лукашенка, Білорусь зможе відстояти свою незалежність
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Цели Путина в Беларуси
В Беларуси сейчас борются три силы, имеющие разные цели:
1) Лукашенко, стремящийся любой ценой сохранить власть для себя и своего наследничка-сынка;
2) Беларуское общество, пытающееся скинуть диктатора, чтобы сделать свою страну европейской;
3) Путин, заинтересованный в том, чтобы сохранить Лукашенко у власти, максимально ослабив и изолировов его. Такого полупридавленного, одинокого Таракана можно будет заставить пойти на аншлюс Беларуси в Россию. А именно это - истинная цель Путина.
Поэтому только убрав Луку, Беларусь сможет отстоять свою независимость.
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Джерело: блог Ігора Ейдмана